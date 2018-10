Cs urge al "presidente fraude" Sánchez a convocar elecciones y a no dejar los comicios "en manos de los separatistas"

Publicado 28/09/2018 12:40:03 CET

Villegas dice que "España no aguanta ni un minuto más" al Gobierno socialista, que "quiere amordazar" a la prensa

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha urgido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, --a quien ha tildado como "presidente fraude"-- a convocar elecciones generales y a no dejar la fecha de los comicios "en manos de los separatistas".

En su intervención durante la inauguración de la Convención 'España Ciudadana' que el partido naranja celebra desde este viernes en Sevilla, Villegas se ha pronunciado de esa manera después de que Sánchez afirmara este pasado jueves desde Nueva York que si los partidos independentistas priorizan "el conflicto a la cooperación la legislatura en España habrá terminado y habrá elecciones", pero que si dan prioridad a la colaboración para poder aprobar políticas podrá "aguantar hasta 2020", que es su objetivo.

El secretario general de Cs ha apelado a Sánchez, que "llegó a la Moncloa pactando con aquellos que quieren romper España", para pedirle "que no alargue más la agonía y el fraude" y "que convoque elecciones", y ha criticado que, en vez de tomar esa decisión, el jefe del Ejecutivo socialista "pone las elecciones en manos de los separatistas, diciendo que si hay acuerdo mantendrá esta legislatura agónica".

Para Villegas, se trata de "otro fraude de Pedro Sánchez", que "tiene que convocar elecciones porque España no les aguanta" a su Gobierno "ni un minuto más", y que "no puede dejar las elecciones en manos de sus acuerdos con los separatistas", según ha insistido. Además, ha pedido al líder socialista que "no le tenga miedo a la democracia ni a los que queremos trabajar por una España mejor".

En esa línea, Villegas ha elogiado la plataforma 'España Ciudadana' que promueve su partido y que ya ha celebrado actos en Madrid, Málaga, Palma de Mallorca y Barcelona, localidades todas ellas donde "hemos podido oír a héroes anónimos que han venido a explicar cómo ponían su granito de arena para intentar mejorar este país", y que tenían en común "su orgullo de sentirse españoles y sus ganas de mejorar este país".

Según ha abundado el dirigente de Cs, en todos sus testimonios han podido ver la fotografía de "españoles orgullosos de su país y con ganas de mejorarlo", y al hilo ha defendido que, ante la situación actual de España, "hay dos opciones, o resignarse, o ponerse a trabajar para un futuro mejor, y nosotros hemos decidido ponernos a trabajar juntos para una España más moderna, regenerada, orgullosa, capaz de alcanzar los objetivos que se proponga y competir con los paises de su entorno", según ha proclamado.

Villegas ha querido dejar claro que en su partido no están dispuestos a resignarse "a la España del bipartidismo, la corrupción y la parálisis del PP ni a la corrupción del PSOE, y por supuesto tampoco a la situación actual" de un Gobierno y un presidente "fraude" que "engaña continuamente a los españoles, igual que sus ministros", de ahí que "dos han tenido que dimitir y otros dos están en la picota", según ha continuado.

"EL GOBIERNO QUIERE AMORDAZAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN"

El secretario general de Cs ha manifestado que, cuando a Sánchez "le descubres en sus mentiras y las pones sobre la mesa, se enfada, y, o te amenaza, como hace con nuestro partido, o dice que le molestas y deja en mal lugar a los jueces" o a los medios de comunicación, a quienes el Gobierno "quiere amordazar", según ha apuntado Villegas.

Y es que, según ha advertido, "lo último" han sido las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que demuestran que, como al Ejecutivo "le molestan los medios de comunicación que ponen sobre la mesa las mentiras y contradicciones de este Gobierno, los quiere amordazar". Según ha concluido Villegas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "quiere que no haya oposición ni partidos que se opongan a ellos, ni medios que les digan las verdades".