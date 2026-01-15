CSIF aplaude que se avance en la bajada de la ratio en las aulas andaluzas de Infantil

Archivo - Aula de Infantil. - DIPUTACIÓN DE CUENCA - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado "positivamente" que se haya dado "el primer paso" para hacer efectiva la bajada de ratios en Educación Infantil a partir del próximo curso escolar con la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la modificación de la Orden que regula el procedimiento de admisión de alumnado en centros públicos y concertados.

Esta actuación es "consecuencia directa" del acuerdo de 16 de julio de 2025 sobre la mejora del sistema educativo y las condiciones laborales del personal funcionario docente no universitario de Andalucía, rubricado en Mesa Sectorial entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT, tal como ha recordado CSIF en una nota de prensa.

El sector de Educación de CSIF Andalucía ha aplaudido este avance, ya que "supone la materialización inicial del acuerdo alcanzado el pasado verano y un paso imprescindible para que la bajada de ratios sea una realidad en los centros educativos andaluces". Asimismo, el sindicato ha recordado que dicho acuerdo prevé la extensión de esta medida a la Educación Primaria, lo que "permitirá seguir avanzando en un modelo educativo más inclusivo y de mayor calidad".

CSIF ha puntualizado que estará "vigilante" para que la reducción de ratios "se aplique de manera efectiva" en el próximo proceso de escolarización y se traduzca en un "refuerzo real" de las plantillas, garantizando que este compromiso "no se quede en una modificación normativa, sino que tenga un impacto directo en las aulas".