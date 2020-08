CSIF-A apremia a la Junta a "dar pasos firmes" hacia regulación del teletrabajo para "afrontar situaciones sobrevenidas"

SEVILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Andalucía (CSIF-A) ha apremiado a la Junta de Andalucía a "dar pasos firmes" hacia una regulación del teletrabajo, en primer lugar, para afrontar la crisis derivada de la pandemia y las situaciones sobrevenidas que puedan conllevar a partir de ahora, y a medio plazo, para regular con carácter estructural esta modalidad laboral no presencial.

"Hay que avanzar ya en una regulación del teletrabajo que dé respuesta a las empleadas y empleados públicos en el contexto generado por la Covid-19", según ha manifestado en una nota de prensa la secretaria de Comunicación, Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa de CSIF Andalucía, Yolanda Salgado.

Tras la reunión de la Comisión de Teletrabajo --constituida el pasado 8 de mayo en el seno de la Mesa General de Negociación del personal de la Junta-- celebrada el pasado miércoles, Salgado ha lamentado los "escasos avances" que se están dando por parte de la Junta de cara a la regulación del teletrabajo en el seno de la administración autonómica y ha subrayado que "con septiembre a la vuelta de la esquina, aún desconocemos qué respuesta se dará a las empleadas y los empleados públicos, como por ejemplo los docentes, que puedan verse afectados como consecuencia de que se produzcan brotes".

Según la responsable sindical, "desde CSIF hemos insistido en la necesidad de llegar a septiembre con un teletrabajo que respondiera a la necesidades de una situación de emergencia y que permitiera, por ejemplo, afrontar una vuelta a las aulas que estará sin duda marcada por brotes de la Covid-19", si bien "aún no tenemos nada en firme, sólo un borrador en términos muy básicos que para nada supone un avance respecto a lo que veníamos teniendo hasta ahora", ha lamentado.

Salgado se ha referido a la propuesta de protocolo de emergencia sobre teletrabajo aportado por la Administración y ha señalado que "se trata de un documento muy superficial que no profundiza ni hace ninguna aportación en relación a como se ha venido desempeñado el teletrabajo hasta ahora a raíz de la crisis sanitaria".

Según ha expresado la representante sindical, la propuesta "se limita a la exposición de la situación actual, inclusive con un carácter mucho más restrictivo, y no se observan respuestas a todas las carencias y necesidades que hemos venido notando en estos

últimos meses y sus soluciones", que desde CSIF se entiende que se requieren como mínimo para la regulación de esta modalidad de trabajo no presencial en un posible contexto de emergencia sanitaria.

"El teletrabajo en la Administración de la Junta que se ha venido haciendo estos meses ha sido forzado por las circunstancias, pero en estos meses hemos aprendido y se debería aplicar toda esa experiencia para avanzar en una implementación de esta modalidad más acorde con las necesidades de la prestación de servicios y de los empleados públicos", ha señalado Salgado.

TELETRABAJO VINCULADO AL PUESTO DESEMPEÑADO

En este sentido, CSIF ha exigido a la Junta que dicho protocolo se acompañe de un anexo previo en el que se detalle la relación de puestos de trabajo de cada departamento y los que son susceptibles de trabajo no presencial. "Entendemos que la posibilidad o no de

teletrabajar debe vincularse al puesto en sí y a sus características específicas, de manera que la autorización para teletrabajar no debe estar condicionada por subjetividad o arbitrariedad del jefe de servicio de turno", ha explicado Salgado.

El ritmo con el que se está abordando esta cuestión por parte de la Administración "no satisface" a la central sindical, que además apunta que "aún desconocemos cuál es el enfoque que la Junta quiere darle a la modalidad laboral no presencial", respecto a la que

ha añadido que CSIF-A defiende que se trate de "una opción" y no sólo esté relacionada con cuestiones relativas a la conciliación, sino que sea "una elección por parte de las trabajadoras y los trabajadores que desempeñen puestos en los que se defina que es posible ejercer dicha modalidad".

El teletrabajo debe entenderse, a juicio de Salgado, como "otra opción de prestación de servicios enmarcada en un concepto de modalidad de trabajo no presencial y que dependerá directamente de las funciones de cada puesto, siendo una característica intrínseca al mismo". Por lo tanto, la central sindical "no comparte una posición donde la opción a teletrabajar quede sujeta a una autorización unipersonal y subjetiva".