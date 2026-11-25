Concentración de CSIF en Sevilla con motivo del 25N. - CSIF-A

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido este miércoles un refuerzo de los recursos públicos destinados a hacer frente a la violencia de género y garantizar una atención y protección efectivas a las víctimas y ha alertado sobre el mal uso de la Inteligencia Artificial. Con motivo del Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, el sindicato ha convocado concentraciones en todas sus sedes andaluzas para mostrar su apoyo a las mujeres que sufren o han sufrido algún tipo de violencia --física, psicológica, sexual, económica, vicaria o digital-- y ha pedido "consenso" a las administraciones para "hacer frente a una realidad devastadora": Andalucía es la comunidad que encabeza las cifras, con doce víctimas mortales.

"Detrás de cada número hay una vida arrebatada y familias destrozadas. No podemos inmunizarnos ante este dolor y mirar para otro lado. También debemos pensar en las miles de mujeres que sufren violencia, pero no llegan a denunciar su situación. Las administraciones deben darles seguridad y respuestas", ha señalado la secretaria técnica de Igualdad de CSIF Andalucía, Cecilia Cueva, en una nota de prensa.

Junto a la respuesta "inmediata" ante esta realidad, CSIF considera que la prevención, la detección temprana y la protección integral deben ser prioridades de las políticas públicas. Por ello, reclama plantillas "suficientes y estables", formación especializada y recursos técnicos adecuados que permitan dar una "respuesta ágil y eficaz" a las víctimas.

En materia de prevención, CSIF ha subrayado la importancia de educar desde la infancia en igualdad, respeto y relaciones afectivas saludables, así como promover una educación afectivo-sexual que permita identificar conductas abusivas y desmontar estereotipos. "Debemos prestar especial atención a las redes sociales y al entorno digital, donde proliferan el acoso, las amenazas, la difusión no consentida de imágenes y el control de las parejas", ha subrayado Cueva.

En este contexto, la Inteligencia Artificial plantea nuevos desafíos. Su utilización para crear y difundir imágenes íntimas falsas, suplantar identidades o acosar demuestra que la innovación debe ir acompañada de prevención, educación digital y mecanismos eficaces de protección. La necesidad de reforzar los recursos públicos resulta especialmente evidente en la Administración de Justicia.

CSIF ha alertado de la situación en los juzgados de violencia sobre la mujer, que desde octubre de 2025 asumen la instrucción de los delitos contra la libertad sexual y de trata sin el refuerzo de plantilla suficiente. Esta situación deriva, principalmente, del déficit estructural de personal que arrastra la justicia andaluza y de los problemas organizativos generados por la implantación de los tribunales de Instancia, marcada por la "falta de homogeneización de instrucciones y protocolos".

En el ámbito de las políticas de igualdad, CSIF considera "moderado" el crecimiento presupuestario para el programa andaluz de Protección contra la Violencia de Género contemplado en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2027. En comparación con las cuentas de 2026, la subida es del 3,08 %, hasta los 31,25 millones de euros. "Cualquier incremento es bienvenido, pero claramente es escaso para hacer frente a cuestiones fundamentales como el refuerzo de la red de atención y acogida, garantizar una atención psicológica y jurídica especializada y una mayor protección de los menores, entre otras", ha señalado Cueva.

Por último, CSIF defiende la aplicación efectiva de los derechos laborales de las víctimas y su mejora mediante la negociación colectiva y los planes de igualdad. El sindicato reclama medidas que faciliten la adaptación de jornada, la movilidad laboral y la asistencia a actuaciones judiciales, sanitarias o psicológicas sin perjudicar la carrera profesional de las trabajadoras. CSIF también reivindica la figura del delegado o sindical especializado en igualdad y contra la violencia de género para informar, acompañar y facilitar el acceso a los recursos existentes.