CSIF-A exige a Sanidad que "respete la negociación colectiva" y acuerde mejoras para los profesionales del SAS

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SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha exigido a la Consejería de Sanidad que respete la negociación colectiva y aborde las cuestiones que afecten a las condiciones laborales del personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "donde corresponde, que es la Mesa Sectorial".

El sindicato ha expresado tal reivindicación tras anunciarse un acuerdo suscrito por la Consejería con el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para abordar mejoras dirigidas al personal facultativo, según ha señalado en una nota de prensa.

A juicio de CSIF, el documento "recoge declaraciones de intenciones, pero no incorpora medidas concretas, plazos ni compromisos verificables que permitan avanzar de manera efectiva en la mejora de las condiciones del personal médico de Andalucía".

Más allá del contenido, para CSIF resulta "especialmente preocupante" la forma en que la Consejería está gestionando la negociación de cuestiones que afectan al personal del SAS.

"Es inaceptable que la Administración alcance acuerdos al margen de la Mesa Sectorial, que es el órgano legalmente establecido para la negociación colectiva. Por ello no podemos sino rechazar que la Consejería opte por vías unilaterales para abordar cuestiones laborales. El diálogo colectivo es la herramienta que debe servir para construir consensos sólidos y duraderos", ha señalado el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela.

Asimismo, el sindicato ha subrayado que la mejora de la sanidad pública andaluza requiere de medidas multiprofesionales. "CSIF ya ha puesto en muchas ocasiones el foco en el déficit estructural de plantilla y la sobrecarga asistencial que afecta, por supuesto, al personal facultativo, pero que sin duda también lo hace con el resto de categorías del SAS, por lo que cualquier estrategia para fortalecer el sistema debe contemplar medidas que beneficien al conjunto de los trabajadores", ha explicado Girela.

En este sentido, CSIF trasladará estas reivindicaciones al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en la reunión que tendrá lugar en los próximos días después de que haya revalidado su cargo.

El objetivo del sindicato en dicho encuentro será exigir un cambio en la manera de afrontar la negociación y reclamar una apuesta decidida por mejorar las condiciones laborales y retributivas de todos los profesionales del SAS.

Entre las medidas que CSIF defenderá figuran la mejora de las retribuciones para recuperar el poder adquisitivo perdido y la puesta en marcha de medidas que permitan retener y recuperar el talento perdido.

"Hay que poner fin a la fuga de trabajadores de Andalucía, y eso solo se conseguirá cuando haya condiciones laborales y salariales a la altura de la labor que realizan nuestros profesionales", ha indicado Girela; asimismo, el dirigente sindical ha señalado la necesidad de abordar los importantes desequilibrios entre distintas categorías.

En esta línea, el sindicato reclamó hace varios meses la puesta en marcha de una Mesa Técnica de retribuciones destinada a erradicar los agravios comparativos existentes en el SAS entre diferentes categorías e incluso dentro de la misma.

De igual modo, CSIF ha reclamado un plan de refuerzo de las plantillas para reducir la sobrecarga con la que el personal del SAS trabaja a diario, derivada, principalmente de la falta de cobertura de bajas y permisos retribuidos.

Girela también ha hecho referencia a la necesidad de ejecutar medidas pendientes del Pacto para la Mejora de la Atención Primaria, suscrito en 2023, como el desarrollo efectivo de las competencias del personal administrativo de apoyo a la gestión asistencial, el refuerzo del personal en Salud Mental y la integración definitiva de los dispositivos de apoyo en los Equipos Básicos de Atención Primaria.

El sindicato también ha recordado la existencia de otros acuerdos históricos, como la progresión del personal Auxiliar Administrativo que alcance el nivel IV de Carrera Profesional a Administrativo.

Por último, CSIF ha reclamado mayor transparencia en los criterios y el procedimiento de asignación del Complemento al Rendimiento Profesional (CRP) así como el paso de esta retribución a la masa salarial fija del SAS, y la implantación de las horas de solape en todas las categorías en las que existan relevo entre turnos, una medida ampliamente demandada por las y los profesionales.