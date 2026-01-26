CSIF hace un llamamiento a la unidad y contundencia ante la violencia de género tras el crimen de Alhaurín el Grande

Concentración de CSIF en Málaga tras la confirmación del asesinato machista. - CSIF

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha hecho un llamamiento a la unidad y contundencia frente a la violencia de género tras confirmarse el asesinato machista de una mujer de 33 años en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande.

La Secretaría de Igualdad de CSIF Andalucía, que traslada su pésame a la familia y allegados de la víctima, ha mostrado su repulsa ante el crimen y ha pedido a las administraciones y al conjunto de la sociedad que no miren hacia otro lado.

"Hablamos del tercer asesinato por violencia de género en Andalucía en 2026, el quinto a nivel nacional, cuando aún ni ha terminado enero. Esta realidad es desgarradora y demuestra que no se hace lo suficiente para atajarla. Tengamos en cuenta que la víctima estaba dentro del sistema Viogén y aun así nos encontramos con este fatal desenlace", ha señalado el sindicato.

CSIF ha instado a las administraciones a que aumenten los recursos destinados a la prevención y concienciación sobre la violencia de género y para la atención y protección de las víctimas y sus hijos; asimismo, ha emplazado a la ciudadanía a que denuncie cuando tenga conocimiento de algún caso.

"Todas las sedes de CSIF a nivel nacional son Puntos Violeta, por lo que cualquier mujer que sufra violencia de género o cualquier otra persona que necesite información en torno al tema puede acudir a ellas. Son espacios seguros con el objetivo de ayudar, asesorar y acompañar. Es una de las diversas acciones que llevamos a cabo para poner fin a la discriminación contra las mujeres", ha explicado la Central Sindical.

Otra de las reivindicaciones de la organización es la creación de la figura del delegado o delegada especializada en Igualdad y Violencia de Género, una medida que viene a dar un paso más después de que el Pacto de Estado en esta materia incluyese la propuesta de CSIF para que los delegados y delegadas sindicales participen en las acciones de prevención y detección de casos.

De igual manera, el sindicato reclama el impulso de protocolos de movilidad laboral efectivos para las víctimas, el desarrollo y cumplimiento de planes de igualdad en el sector público y las empresas privadas y el refuerzo de la formación para las y los profesionales.