CSIF Jaén pide medidas urgentes para blindar la autoridad docente ante el "deterioro de la convivencia escolar"

JAÉN 15 Dic. (EUROAP PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la educación pública jiennense, ha alertado del preocupante deterioro de la convivencia escolar y de que la conflictividad en las aulas se ha convertido en uno de los principales factores de desgaste del profesorado y de merma directa de la calidad educativa.

El sindicato ha revelado en rueda de prensa que el 83,7 por ciento del profesorado jiennense considera que la autoridad docente ha empeorado en los últimos tiempos.

La cifra se extrae de un estudio realizado por el sector de Educación de CSIF Andalucía y que se ha presentado este lunes en una rueda de prensa para hacer balance del 2025 en la educación pública. La Central Sindical ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que refuerce la protección a los profesionales e impulse medidas más contundentes.

La organización ha señalado que, si bien se han conseguido avances importantes gracias a la presión sindical y la negociación con las administraciones, aún persisten problemas "muy graves" que menoscaban las condiciones laborales de los profesionales y la atención en los centros.

"La convivencia escolar se está deteriorando y no podemos normalizarlo. Necesitamos acciones urgentes, recursos y un respaldo claro a los docentes con el blindaje de su autoridad. Y eso está en manos de la Administración", ha señalado el responsable de CSIF Educación Jaén, Julia Carcelén.

Ha añadido que el 65,9 por cientp del profesorado describe el clima en su centro con episodios ocasionales de conflictividad o directamente conflictivo o muy conflictivo, siendo las situaciones más frecuentes las faltas de respeto por parte del alumnado, las falta de respecto o conflictos con las familias y el acoso entre alumnos.

En este sentido, CSIF ha subrayado la brecha existente entre etapas educativas: el 78,3 por ciento del profesorado en Secundaria afirma sufrir faltas de respeto del alumnado y el 78,3 por ciento por parte de las familias, frente al 56 por ciento en Primaria y el 43,9 por ciento por las familias. En lo relativo a la conflictividad entre estudiantes, el profesorado de Secundaria declara enfrentarse a situaciones de acoso escolar entre alumnado en un 30 por ciento, frente al 19 por ciento en Educación Primaria.

La organización ha denunciado, además, un "fuerte déficit de reconocimiento y apoyo institucional": el 84,4 por ciento del profesorado se siente poco o nada reconocido socialmente y el 60,3 por ciento afirma que no se siente respaldado por la Administración en el desempeño de su labor.

CSIF ha exigido más profesionales de orientación, especialistas en convivencia, refuerzo de plantillas, mayor apoyo jurídico al profesorado y un marco normativo que refuerce de forma efectiva la autoridad docente. En este punto, la Central Sindical ha criticado "la parálisis" del decreto que desarrolla la Ley de autoridad del profesorado.

"El borrador ha sido tratado en Mesa Sectorial y en el Consejo Escolar de Andalucía, pero ha pasado el tiempo y el decreto sigue sin aprobarse. Llevamos más de un año esperando. No necesitamos anuncios, sino normas vigentes, recursos y una protección efectiva acompañada de mensajes claros a la sociedad", ha afirmado Carcelén.

Asimismo, CSIF ha explicado que el profesorado también identifica como principales problemas del sistema la burocracia excesiva (82,3 por ciento), las ratios elevadas (51,8 por ciento) y la falta de recursos humanos.

Por otro lado, CSIF ha destacado que el 68 por ciento de los docentes afirma que las coberturas de sustituciones se realizan de forma muy tardía. Carcelén ha subrayado que el actual sistema de provisión de interinidades "debe ganar en agilidad". "Este año deberían haberse realizado 70 convocatorias, a razón de dos por semana, pero solo ha habido 65. Es decir, se han perdido cinco convocatorias y casi 2.500 plazas se han quedado sin cubrir", ha dicho Carcelén.

CSIF también se ha referido a la situación de la Formación Profesional (FP) en Andalucía, que se ve lastrada por la falta de desarrollo normativo y la dificultad para encontrar empresas colaboradoras.

Entre los cursos 2018/2019 y 2024/2025, el número de unidades de FP privada ha crecido un 61 por ciento frente al 25 por ciento de la pública en Jaén. "La débil apuesta de la Administración por la FP obliga a la juventud a decantarse por la oferta privada, donde el número de alumnos matriculados ha crecido un 68,8 por ciento frente al 11,3 por ciento en la pública", ha concluido la responsable sindical.

En otro orden de cosas, CSIF ha destacado el acuerdo estatal que pone fin a la congelación salarial de las empleadas y empleados públicos y contempla una subida salarial de un 11,4 por ceinto hasta 2028. "Casi 9.000 docentes jiennenses se verán beneficiados y, además, se mejorarán sus condiciones laborales y se reforzará la calidad sanitaria de MUFACE", ha explicado la dirigente sindical.

Asimismo, se ha referido al Acuerdo de Mesa Sectorial firmado por CSIF en julio, que conlleva una reducción de ratios, el refuerzo de plantillas, medidas de desburocratización y de promoción profesional, entre otras cuestiones.

CSIF ha concluido diciendo que 2025 deja avances relevantes, pero ha hecho hincapé en que "no habrá mejora sostenible de la educación pública" sin convivencia segura, autoridad docente protegida, retribuciones dignas, sustituciones ágiles, menos burocracia, ratios asumibles y refuerzos de plantillas.