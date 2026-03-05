CSIF-A promueve entre las familias andaluzas optar por la matriculación en escuelas públicas

Archivo - Imagen de archivo de un aula en una escuela. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha animado a las familias andaluzas a optar por la matriculación en la educación pública con motivo del inicio del período de escolarización, que estará abierto durante el mes de marzo para las enseñanzas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Así lo ha trasladado el sector de Educación de CSIF-A en una nota, donde ha destacado que la educación pública es "un pilar fundamental para construir una sociedad más democrática, más inclusiva y más igualitaria" y ha remarcado que la red de centros públicos es la que garantiza el derecho universal a la educación en todo el territorio, especialmente en el medio rural y en los pequeños municipios.

En este sentido, ha instado en que ha sido gracias al esfuerzo de los centros públicos que "se haya podido sostener un sistema de enseñanza igualitario, capaz de compensar las desigualdades sociales y los desequilibrios territoriales" y de, a su vez, "asegurar el conocimiento y la igualdad de oportunidades de los futuros ciudadanos".

En este sentido, la Central Sindical ha resaltado que la educación pública es la que mejor se adapta a las necesidades e intereses del alumnado, al ofrecer la oferta más extensa y variada de enseñanzas y programas educativos. Además, ha señalado que los centros públicos permiten conciliar la vida familiar gracias a la gran variedad de servicios que hacen más fácil el quehacer diario de las familias.

Asimismo, CSIF-A ha subrayado que el compromiso y la profesionalidad de los centros públicos han sido determinantes "para sostener un modelo educativo que corrige desigualdades sociales y compensa los desequilibrios territoriales", garantizando el acceso así al conocimiento en condiciones de equidad y la igualdad de oportunidades para el conjunto del alumnado, "con independencia de su lugar de residencia o de su situación socioeconómica".

Por ello, la organización sindical ha iniciado una campaña a favor de la matriculación del alumnado en la red de centros públicos, en esta ocasión bajo el lema 'Elige educación pública: calidad, equidad y profesionalidad'. "El esfuerzo y el trabajo que se realiza en los centros educativos públicos ha puesto de manifiesto que la educación pública está en manos de los mejores docentes: profesionales expertos, con vocación y plenamente comprometidos con su alumnado", ha subrayado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

"Desde la Central Sindical queremos trasladarles todo nuestro apoyo y reconocimiento, porque son ellos quienes sostienen cada día la calidad del sistema educativo y garantizan la equidad y la igualdad de oportunidades", ha añadido.

Según datos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, para el curso 2026/2027 se ofertarán más de 81.686 plazas de nuevo ingreso en centros sostenidos con fondos públicos para un censo de 61.397 niños en edad de escolarización. En declaraciones de la consejera del ramo, Carmen Castillo, esa diferencia de casi 20.000 plazas entre la oferta y la demanda es una medida "para favorecer la libertad de elección de las familias".

En esta misma línea, CSIF-A exige a la Junta que demuestre su compromiso real, claro y contundente a la educación pública "en vez de seguir suprimiendo unidades en los centros andaluces", ya que entre el curso 2019/2020 y el actual, la Junta de Andalucía ha acabado con un total de 2.768 unidades, siendo 1.100 en Educación Infantil y 1.668 en Educación Primaria.

"Lo que no podemos permitir es que sea la escuela pública la que sostenga en solitario la bajada de la natalidad. Esta realidad demográfica, lejos de justificar recortes como los que la Administración educativa andaluza está efectuando en la red pública de centros, debe convertirse en una oportunidad para fortalecerla, reforzar la inclusión y mejorar la atención individualizada de nuestro alumnado" ha subrayado García.

Asimismo, ha explicado que los estándares de calidad de la red de centros públicos han quedado demostrados, pese a que es precisamente la escuela pública sobre la que recae casi todo el esfuerzo de sacar adelante al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, lo que no impide que sea el mejor lugar para garantizar la atención y el éxito educativo".

Por último, CSIF-A ha destacado que los centros públicos son garantía de que la formación de los estudiantes se hará "bajo las premisas de la libertad y la neutralidad ideológica para construir una ciudadanía crítica y competente".