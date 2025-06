CSIF rechaza la política de contratación de la bolsa del SAS: "Es totalmente arbitraria"

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

CSIF en Andalucía ha mostrado este miércoles su rechazo a la política de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante este verano, especialmente en aquellas categorías en las que ha impuesto notas de corte en la bolsa de empleo.

Según ha señalado en un comunicado, " multitud de aspirantes, incluso entre quienes ya han trabajado en la sanidad andaluza", han perdido esa posibilidad, "dilapidando así un esfuerzo de años invirtiendo tiempo y dinero en mejorar su formación y experiencia profesional", pues dichos listados adicionales "no consideran muchos de los méritos que sí se computan en la bolsa".

En este sentido, CSIF ha alertado de que, durante este periodo veraniego, la bolsa se ha agotado y el SAS está contratando a través de listados adicionales, "atentando de ese modo contra los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público".

A modo de ejemplo, la Central Sindical ha señalado el caso de la categoría de Técnicos/as en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), en la que se estableció la criba en 37 puntos, cuando la anterior era de 25,5. La organización ha lamentado que esta misma semana se hayan ofrecido contratos en la sanidad andaluza con apenas tres puntos en la gran mayoría de provincias de la comunidad.

"Esta inaceptable política del SAS, totalmente arbitraria al no negociar esas abusivas notas de corte, cuenta con la total oposición de CSIF, y es el motivo principal por el que el sindicato mantiene su no asistencia a la Comisión Central de Bolsa Única del SAS desde el pasado mes de febrero", ha explicado la corresponsable de CSIF Sanidad Andalucía en la Comisión de Bolsa del SAS, Silvia Zafra.

Además, ha recordado las declaraciones de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, cuando el 6 de marzo aseguró que la nota de corte había desaparecido para la categoría de TCAE. "Los hechos, ahora, demuestran que la consejera, o no se entera de nada, o estaba mintiendo descaradamente, como ya avisamos desde CSIF en su momento", ha añadido.

La responsable sindical ha expresado que "lo peor es que llueve sobre mojado", en referencia a que CSIF lleva años avisando de las posibles consecuencias de esta política por parte del SAS, que mantiene la bolsa de empleo en una situación de "bloqueo de facto, actualizada a 2023 en el menos malo de los casos, pero con categorías ancladas aún en listados de 2021 e incluso de 2020".

Ante este escenario, la organización ha recordado aquella antigua promesa de la Administración de que todas las bolsas quedarían actualizadas en marzo de 2024, "lo que hoy no suena más que a palabras vacías de cualquier credibilidad. Por no hablar de la eterna promesa de una bolsa abierta y permanente, para cuya puesta en marcha no ha dado ningún paso para su puesta en marcha".

Por último, la Central Sindical ha reiterado que "no va a ser en ningún caso cómplice de esta deriva, que está afectando a multitud de profesionales".