CSIF se reúne con el alcalde de Córdoba para impulsar el nuevo acuerdo marco y el convenio colectivo del Ayuntamiento

Los responsables de CSIF Córdoba (dcha.), durante la reunión mantenida en Alcaldía con Bellido (centro, al fondo) y Bustos (izda.) - CSIF

CÓRDOBA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

CSIF Córdoba ha mantenido una reunión con el alcalde de la capital cordobesa, José María Bellido, y la segunda teniente de alcalde de Recursos Humanos y Salud Laboral, Gestión, Salud y Consumo y Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, para analizar distintas cuestiones relacionadas con los intereses de la plantilla municipal y del conjunto de la ciudad, buscando, en primer término, impulsar el nuevo acuerdo marco y el convenio colectivo del Consistorio.

Según ha informado el sindicato en una nota, por parte del mismo han acudido el presidente de CSIF Córdoba, Antonio Rafael López; el vicepresidente de la organización, Daniel Sáez, y el responsable de la sección sindical del sindicato en el Ayuntamiento, Vicente del Río, para participar en una encuentro que se ha desarrollado en "un ambiente distendido" y que ha servido para presentar oficialmente al nuevo comité ejecutivo del sindicato a nivel provincial, tras su último congreso.

El máximo responsable de CSIF Córdoba ha remarcado el carácter "independiente, reivindicativo, fiable, comprometido y negociador del modelo sindical" que defiende su organización y, en este sentido, López se ha referido a la situación de la negociación del nuevo acuerdo marco y del convenio colectivo del Ayuntamiento.

A este respecto, ha destacado la necesidad de que "se incluyan aquellos acuerdos que sirvan para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores municipales y la calidad del servicio público que prestan".

Del mismo modo, el presidente de CSIF Córdoba ha reiterado al alcalde la petición de la central sindical, como "organización más representativa de los empleados públicos", de formar parte de aquellos foros impulsados por el Ayuntamiento.

El dirigente sindical ha puesto como ejemplo las comisiones relativas a la futura Base Logística del Ejército de Tierra, "un ámbito en el que CSIF no está presente en este momento, pese a ser el sindicato mayoritario entre el personal civil del Ministerio de Defensa en Córdoba".

Junto a ello, la central sindical, mayoritaria, igualmente, en la educación públic, tanto en Andalucía, como en Córdoba, también ha solicitado su participación en las iniciativas formativas ligadas a la BLET y al Polígono Industrial de La Rinconada, anexo al macroproyecto militar, por cuyo desarrollo se ha interesado el máximo responsable de CSIF Córdoba.

Además, López ha preguntado al alcalde por la situación de la Orquesta de Córdoba, una institución cultural, donde el sindicato es la fuerza más representativa en su comité de empresa y que está muy asentada y es muy apreciada por la ciudadanía.

Finalmente, el máximo responsable de la central sindical en Córdoba ha señalado la necesidad de "la renovación de los centros de Educación Infantil y de Educación Primaria de la capital, a fin de que el alumnado y el profesorado puedan desarrollar las actividades formativas en unas condiciones adecuadas".