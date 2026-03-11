CSIF solicita a la Junta medidas urgentes ante el aumento de agresiones a los sanitarios en Andalucía

Archivo - En 2025, se han contabilizado 1.976 agresiones a profesionales sanitarios en centros de salud de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado del aumento de las agresiones al personal de la sanidad andaluza a lo largo de 2025 y ha exigido a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias que adopte medidas urgentes que aborden este problema, "en aumento cada año". En concreto, según los datos que maneja CSIF, en 2025 se produjeron 1.976 agresiones a profesionales en los distintos centros sanitarios de la comunidad, de las que 1.589 fueron de carácter físico y 387 de carácter no físico. De ese modo, continúa la tendencia "alcista" de los últimos años, pues en 2024 se registraron 1.866; en 2023, 1.564; en 2022, 1.494; en 2021, 1.208; y en 2020, 1.043.

Con motivo del Día Europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios este 12 de marzo, el presidente del sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, ha recordado que "la violencia contra el personal de la sanidad se ha convertido en uno de los problemas más graves que afronta actualmente el sistema sanitario", por lo que el sindicato ha registrado este miércoles un escrito dirigido al consejero del ramo, Antonio Sanz, para reclamar que se adopten medidas que incluyan aspectos normativos, organizativos y presupuestarios para abordar una situación que "es una prioridad en materia de seguridad laboral y calidad asistencial".

Entre las actuaciones propuestas en el escrito presentado a Sanz, CSIF incluye la petición de dar cumplimiento a su compromiso de establecer un régimen sancionador específico que contemple, entre otras acciones, sanciones económicas proporcionales a la gravedad de la conducta; asimismo, el sindicato ha solicitado una dotación suficiente de medios humanos y materiales, incluyendo profesionales suficientes en las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros de gasto, con sustituciones ágiles para poder reforzar la prevención de forma real.

De igual manera, CSIF ha pedido al consejero de Sanidad que la Administración impulse campañas de sensibilización y tolerancia cero frente a las agresiones, orientadas a toda la ciudadanía, y que promuevan el respeto hacia los servicios públicos y sus profesionales. El sindicato ha mostrado su disposición a colaborar para solventar esta lacra y, por ello, ha solicitado la convocatoria de una reunión urgente del recién creado Observatorio de agresiones para analizar y abordar medidas que permitan desviar hacia cero la creciente subida de episodios violentos en Andalucía.

"Cada agresión constituye un ataque directo contra quienes trabajan cada día cuidando de la salud de la ciudadanía y, por ello, no podemos normalizar que la violencia forme parte del desempeño profesional. Las cifras no paran de aumentar y están alcanzando niveles absolutamente dramáticos", ha señalado Girela en un día en el que CSIF también ha pedido la revisión y actualización urgente del Plan de Prevención y Atención de Agresiones a los Profesionales del SAS.

CSIF ha puesto en marcha una campaña nacional que, bajo el nombre 'Receta 2026 contra las agresiones al personal del ámbito sanitario', pretende visibilizar la gravedad de la situación y denunciar que el personal de la sanidad está sufriendo una auténtica epidemia de agresiones laborales. La campaña emplea, de manera simbólica, el formato de una receta médica para alertar sobre esta realidad y reclama medidas urgentes que garanticen entornos laborales seguros en todo el Sistema Nacional de Salud, lo que incluye por supuesto al SAS.