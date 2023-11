CSIF-A tilda de "nefasta" la gestión de la Agencia Digital de Andalucía y alerta de los problemas de la robotización

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha tachado de "nefasta" la gestión que realiza la Agencia Digital de Andalucía, organismo dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, "debido a los problemas que se están produciendo como consecuencia de la robotización de los distintos procedimientos y su incidencia negativa en los servicios que se prestan a la ciudadanía y en el buen funcionamiento de la propia Administración".

Así lo ha denunciado el presidente del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía en CSIF, José Manuel Dorado, que ha puesto como ejemplo "la gestión de las ayudas al bono joven del alquiler, cuyo montante asciende a 86,4 millones de euros y cuya tramitación ha dejado ver la ineficacia e ineficiencia del sistema empleado para la gestión de dichas ayudas".

"Esta ineficaz gestión de las ayudas a través de los sistemas de robotización gestionados desde la Agencia Digital de Andalucía está provocando que los expedientes se atasquen y se produzca la demora en la resolución de los mismos, con el correspondiente perjuicio a la ciudadanía", ha argumentado el responsable sindical, que además se ha referido a "la falta de personal funcionario en las delegaciones territoriales, que unida al volumen de trabajo existente, han hecho que no se hayan podido resolver con celeridad los expedientes de esta ayuda destinada a los jóvenes".

En relación al cese de la jefa de servicio que se produjo a raíz de este asunto, CSIF considera que "el Gobierno andaluz, en lugar de asumir las responsabilidades políticas de la nefasta gestión, utilizó como cabeza de turco a esta funcionaria, empañando una trayectoria de 30 años de servicio público, cuando realmente las responsabilidades deberían haber sido asumidas por cargos políticos".

Otro de los ejemplos del "despropósito" en la gestión de la Agencia Digital es, según la central sindical, la Bolsa Única Común (BUC) como instrumento para las contrataciones temporales en la Junta de Andalucía, "que es un fracaso y que está provocando la falta de cobertura de sustituciones del personal laboral que se está produciendo en diferentes servicios, como por ejemplo en la limpieza de los institutos de enseñanza secundaria o de centros residenciales de personas mayores de titularidad autonómica".

Según Dorado, "desde su puesta en marcha en diciembre de 2019, la BUC ha ido acumulando retrasos y deficiencias, de manera que no constituye un mecanismo eficaz, ágil y riguroso para las contrataciones temporales". De hecho, "la Junta no hizo bien los cálculos y no tenía suficientes medios personales ni técnicos para llevar a cabo el ambicioso plan de la BUC".

Los procesos de acceso a la oferta de empleo del personal laboral fijo de los Grupos 3, 4 y 5 de la oferta ordinaria 2020-2021 y de la de estabilización de 2021-2022, así como el proceso de participación en el concurso de méritos del personal funcionario de la Junta son otros de los procedimientos en los que se están presentando dificultades y ralentización.

En concreto, CSIF solicitó la ampliación del plazo de presentación de solicitudes para la participación en el proceso de acceso de los laborales y del concurso de méritos del personal funcionario como consecuencia de los problemas informáticos que impedían su presentación y que la Administración tuvo que ampliar hasta el 13 de noviembre.