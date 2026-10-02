CSIF, UGT y CCOO urgen medidas ya para combatir la estacionalidad tras el "repunte" del paro en septiembre en Andalucía

Archivo - Oficina de empleo en Sevilla. A 3 de enero de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado este viernes la subida del paro en Andalucía en 6.733 en septiembre con respecto al mes anterior, lo que sitúa a la comunidad como líder nivel nacional en aumento de desempleados. El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha manifestado que "volvemos a asistir a un repunte del paro en Andalucía, que viene a reflejar la dependencia de la estacionalidad del sector servicios y de contratos temporales, muy lejos de lo deseable"; de hecho, el sector que generó más parados en septiembre fue el sector servicios, con 5.375 desempleados más.

Girela ha indicado que "es necesario que, tanto desde el sector público como desde el privado, se exploren nuevas vías para combatir la alta inestabilidad ligada a dicha estacionalidad que caracteriza al mercado laboral andaluz". En este sentido, desde la Central Sindical "exigimos incrementar los esfuerzos para generar empleo con condiciones laborales dignas para la ciudadanía en Andalucía".

A juicio del dirigente sindical la reducción del paro en Andalucía pasa por políticas que apuesten por el empleo público y por el impulso decidido por sectores innovadores que permitan reflotar el sistema económico actual de una comunidad tan dependiente de la actividad turística y, por ende, del sector servicios. "Solo si seguimos esta hoja de ruta podremos acabar con la fragilidad estructural que caracteriza al mercado laboral andaluz", ha apostillado Girela.

El máximo responsable de CSIF Andalucía ha alertado también de la pérdida de empleo en sectores esenciales. En concreto, CSIF ha señalado que, según los datos de la Seguridad Social, el sector de Administración Pública y Defensa registró 5.542 bajas el mes pasado y el de Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales un total de 710, lo que supone "un varapalo para el frágil sistema productivo con el que contamos".

Asimismo, Girela ha emplazado a la Administración andaluza a impulsar medidas que atajen la temporalidad del empleo en la comunidad. De los 295.645 contratos realizados en Andalucía en septiembre, un 57,2% fueron temporales y el 42,9%, indefinidos. En cuanto a sexos, el 61% de las personas desempleadas son mujeres, mientras que el 39 % son hombres, lo que evidencia una vez más que ellas son las más perjudicadas con diferencia en el terreno laboral. Desde CSIF "pedimos políticas que avancen hacia una conciliación sin penalización laboral ni salarial", ha concluido Girela.

UGT Andalucía ha valorado negativamente los datos del paro aunque en términos interanuales, el paro andaluz mantiene una evolución positiva y se reduce en 62.738 personas respecto a hace un año, un 10,46%, descenso muy superior al 1,74% registrado a nivel estatal. Para UGT Andalucía, los datos vuelven a poner de manifiesto algunos de los principales problemas estructurales del mercado laboral andaluz, especialmente su elevada dependencia del sector servicios y la estacionalidad del empleo. De hecho, septiembre es tradicionalmente un mes desfavorable para el empleo debido a la finalización de la temporada estival y, este año, el incremento registrado es el mayor de los tres últimos septiembres.

Uno de los datos más preocupantes, a juicio de UGT, vuelve a ser el paro juvenil. El número de menores de 25 años registrados como desempleados asciende a 46.871 personas, lo que supone un incremento del 11,56% respecto al mes anterior, muy por encima del 0,38% registrado entre las personas mayores de 25 años. UGT Andalucía considera "imprescindible" una "reforma profunda" de las políticas activas de empleo dirigidas a la juventud ante "las dificultades que siguen encontrando para incorporarse al mercado de trabajo y desarrollar un proyecto vital estable".

El desempleo sigue teniendo además un "marcado componente femenino". Las 327.745 mujeres desempleadas representan el 61,03% del total del paro registrado en Andalucía, aumentando ligeramente su peso respecto al mes anterior. El paro femenino creció un 1,42% en septiembre, frente al 1,04% registrado entre los hombres.

UGT Andalucía insiste en que las mujeres continúan soportando mayores dificultades para acceder al empleo y mantenerse en él en condiciones de calidad, además de una mayor presencia de la parcialidad involuntaria, la precariedad y los salarios más bajos. Por ello, el sindicato reclama reforzar la corresponsabilidad, los servicios públicos de cuidados y la negociación colectiva como herramientas fundamentales para avanzar hacia una igualdad real entre mujeres y hombres.

UGT Andalucía considera que "las variaciones mensuales del desempleo no deben hacer perder de vista el verdadero reto: corregir las debilidades estructurales del mercado laboral andaluz". Para ello, UGT reclama "avanzar hacia un modelo productivo más diversificado, industrial, innovador y sostenible, acompañado de servicios públicos fuertes y de una negociación colectiva que permita trasladar los avances económicos a las condiciones de vida de la clase trabajadora".

Por último, la secretaria de Empleo de CCOO de Andalucía, Trinidad Gallardo Pérez, ha advertido de que el fin del verano deja casi 7.000 parados más en la comunidad andaluza y un aumento del desempleo del 10% en el último año. El sindicato ha recordado al Ejecutivo autonómico que tiene herramientas para actuar de forma directa frente a la precariedad y le exige que "no se esconda ante la asfixia de los trabajadores.

"La clase trabajadora está al límite, con trabajos precarios, alquileres por las nubes, sin acceso a la vivienda y con una inflación alimentada por la avaricia de las empresas que fijan precios abusivos para seguir aumentando sus beneficios", ha advertido la dirigente sindical. Así, CCOO ha avisado de que el mes de septiembre "vuelve a certificar la trampa de la estacionalidad" en la comunidad.

La organización sindical ha dejado claro que Andalucía "no se enfrenta a un problema coyuntural, sino a la temporalidad estructural de nuestro modelo productivo". En este sentido, Gallardo ha criticado que más del 61% de las personas en paro en Andalucía siguen siendo mujeres, mientras que la juventud "continúa atrapada en la temporalidad y la parcialidad fraudulenta". Asimismo, la central sindical ha criticado que el actual modelo de sol y playa genera un empleo efímero que condena a Andalucía a tener "los salarios más bajos de toda España".