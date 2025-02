CSIF ve "bomba de humo" el nuevo plan de la Junta de Andalucía para mejorar las competencias digitales de su personal

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

CSIF en Andalucía ha calificado de "bomba de humo" el nuevo Plan Estratégico de mejora de competencias digitales destinado al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA), en el que, según el Gobierno autonómico, se encuentra trabajando el Instituto Andaluz de Administración Pública.

En un comunicado, el sindicato ha criticado al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que presuma "de la mayor reforma de la Administración pública en la historia de la democracia de Andalucía", pero que no aporte "los medios necesarios para llevarla a cabo".

Para la presidenta del sector de AGJA de CSIF Andalucía, Isabel Pacheco, "es sorprendente que Nieto venda a bombo y platillo planes formativos en materia de competencias digitales para la plantilla de empleadas y empleados públicos y, sin embargo, no se les proporcione los medios informáticos adecuados para poner en práctica dichas capacidades".

La dirigente sindical ha lamentado que la Junta no aproveche el "gran potencial" de su personal por "falta de medios", marco en el que ha señalado que "no tiene sentido" que ofrezca a sus trabajadores "una magnífica formación para afrontar el reto digital y paralelamente no invierta en nuevos sistemas que agilicen la gestión de los procedimientos que a diario deben resolver".

Como ejemplo de esta "falta de medios", Pacheco ha señalado que "en algunos casos el personal debe puntear manualmente a los participantes en un proceso de acceso, promoción o concurso, lo que genera grandes retrasos". Asimismo, afea que la Bolsa Única Común del personal laboral no funciona con la agilidad que debería "debido a las deficiencias del sistema".

Por todo ello, ha instado al Gobierno andaluz a que invierta en la estructura tecnológica de la Administración con medios "ágiles y efectivos" para que el personal que cuente con una formación en materia digital "pueda desarrollar todo su potencial de manera efectiva".

"Si queremos que se avance hacia una Administración del siglo XXI, como ha manifestado recientemente Nieto, es indispensable esa inversión en soportes informáticos, lo que redundará sin lugar a dudas en la gestión eficaz de todos los procedimientos y en una mejor prestación de los servicios públicos", ha añadido la responsable sindical.