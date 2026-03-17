El CSN recibe a estudiantes cordobeses del entorno del centro de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril

Visita al CSN de alumnos del IES Antonio Gala de Palma del Río. - CSN

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha recibido este martes en Madrid la visita de una treintena de alumnos procedentes del Instituto de Educación Secundaria (IES) Antonio Gala de Palma del Río (Córdoba), municipio situado en el entorno del centro de almacenamiento de residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril, que está ubicado en vecino término municipal de Hornachuelos (Córdoba).

Esta iniciativa, según ha informado el CSN en una nota, se desarrolla en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el organismo regulador y la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Radiactivos (AMAC).

La jornada ha consistido en explicaciones sobre las funciones principales y funcionamiento del Consejo, así como de las direcciones técnicas de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica y una visita completa al Centro de Información del CSN.

El convenio que ampara esta visita, firmado en noviembre del año pasado, contempla diversas actuaciones para optimizar la comunicación y coordinación en los entornos municipales con instalaciones nucleares.

Las actividades se iniciaron con la jornada informativa para cargos electos sobre seguridad y gestión de instalaciones mantenida en diciembre de 2025 y continúan con estas sesiones formativas para alumnado de Bachillerato y Formación Profesional, destinadas a mejorar el conocimiento técnico entre la población joven de estas zonas.

Estas visitas están previstas a lo largo de todo este mes e incluirán centros educativos de las áreas autonómicas que componen la AMAC. Además, en el próximo mes de abril también se realizará un encuentro con medios de comunicación locales y provinciales del entorno de las centrales, "para aumentar su conocimiento de la seguridad nuclear y la protección radiológica, enriqueciendo su calidad informativa y reforzando la transparencia mediante la información transmitida a la ciudadanía".

Tanto el presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo, como el de AMAC, Juan Pedro Sánchez Yebra, valoran positivamente la importancia de este tipo de iniciativas. "Mantener a la población bien informada sobre nuestro trabajo es una parte fundamental de nuestro compromiso con la transparencia", ha señalado Lentijo, destacando la apuesta del regulador por acercar su labor técnica a la sociedad.

El Centro de Información del CSN es un espacio diseñado para ofrecer información objetiva sobre las radiaciones ionizantes y sus aplicaciones en sectores como la industria, la medicina y la investigación. A través de técnicas interactivas, los visitantes pueden conocer de primera mano los riesgos asociados y los controles necesarios para garantizar la seguridad radiológica.

Ubicado en la sede central del Consejo, este centro está a disposición de estudiantes de segundo ciclo de ESO, Bachillerato y Formación Profesional; alumnado universitario y centros de educación de personas adultas, así como otros colectivos interesados en la seguridad nuclear. Las instituciones interesadas en conocer las instalaciones pueden concertar su visita previamente a partir del mes de septiembre de cada curso académico, completando el formulario de solicitud disponible en la web del CSN.