La JEA desestima la denuncia de Por Andalucía a un consejero de la Cámara de Cuentas por participar en acto con Gavira

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Manuel Gavira en Sevilla en el desayuno informativo de 'Nueva Economía Fórum' - EUROPA PRESS

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electora de Andalucía (JEA) ha desestimado la denuncia presentada por la coalición Por Andalucía contra el consejero de la Cámara de Cuentas, Jaime Javier Domingo Martínez, por "participar activamente como presentador" en un desayuno informativo con la intervención del candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, el pasado 28 de abril.

Según el escrito consultado por Europa Press, el evento "fue organizado por una entidad privada, en un hotel perteneciente a un particular y con difusión en página web no institucional". En este sentido, la JEA ha destacado que el acto "no tuvo lugar en un acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos".

Asimismo, ha añadido que el denunciado "no hizo ninguna petición expresa de voto, directa o indirecta, a favor del candidato presentado", en este caso Manuel Gavira.

"Las declaraciones vertidas durante el acto de presentación pueden explicarse por la relación amistosa entre el denunciado y Gavira y por la dinámica propia de este tipo de presentaciones, en las que es común expresar en términos elogiosos las cualidades profesionales y personales que justifican la presencia de la persona invitada en el acto y expresarle los mejores augurios", ha subrayado.

Sobre la aparición de la convocatoria en la web oficial de la Cámara de Cuentas y del organizador ""constituye una responsabilidad sólo achacable a la propia organizadora del evento, sin que se haya acreditado que contara con su consentimiento previo ni concurriera un acuerdo a tales efectos".

"A mayor abundamiento, la participación de cargos públicos en calidad de presentadores no resulta algo ajeno a este tipo de eventos", ha aseverado.

Pese a desestimar la denuncia, la JEA ha remarcado que las personas que desempeñan cargos públicos "extremen el cuidado en sus declaraciones durante el periodo electoral en atención a la garantía del principio de neutralidad que debe presidir sus actuaciones".

