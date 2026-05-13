El PSOE pide ir a votar el 17M "porque nos estamos jugando la salud"

La portavoz del PSOE de Málaga y candidata, Ana Villarejo, y el secretario general del PSOE de San Pedro Alcántara, Enrique Ruiz - PSOE

MARBELLA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La candidata número 2 del PSOE por la provincia de Málaga, Ana Villarejo, ha visitado este miércoles San Pedro Alcántara, en el municipio malagueño de Marbella, donde ha incidido en "la importancia" de las elecciones andaluzas del próximo domingo porque "nos estamos jugando nuestra propia salud" y ha llamado a la ciudadanía votar "en defensa de lo público".

"La gente quiere que se respeten sus derechos, la sanidad, la educación, la vivienda, la dependencia", ha señalado y añadido que "por eso desde el PSOE decimos con firmeza que los derechos no se tocan, se protegen, se fortalecen y se defienden".

En materia de sanidad, Villarejoha recordado que en la provincia de Málaga "hay 500.000 niños sin pediatra y 248.000 personas en listas de espera, además de hospitales cayéndose". "No puede ser que una persona tenga que esperar 63 horas en una silla en el Hospital Clínico para que le den una cama", ha añadido.

De igual modo, ha recordado "el déficit en educación pública, con más 1.500 niños y niñas en barracones todavía en la provincia y ha denunciado el cierre de 2.400 líneas educativas". "El PP quiere la educación privada, la que ha hecho que padres tengan que pedir un préstamo para pagar una FP privada porque no hay plazas en la pública", ha apostillado.

Villarejo también ha hecho referencia al servicio de dependencia, "con 54.000 personas que llevan más de un año y medio esperando una ayuda que nunca llega".

En relación con la vivienda, ha explicado que "los precios se han triplicado en los últimos años y que no hay nada asequible para jóvenes". "Eso no lo vamos a permitir", ha dicho.

Por ello, ha mandado "un mensaje para el próximo 17 de mayo": "Es muy importante que todo el mundo vaya a votar, son las elecciones más importantes de los últimos tiempos porque nos estamos jugando nuestra propia salud".

"La abstención no es neutralidad, es dejar que otras personas decidan por ti y que lo hagan en su propio beneficio", ha explicado y ha concluido pidiendo el voto para el PSOE a las personas de San Pedro Alcántara que "defienden lo público".

Por último, el secretario general del PSOE de San Pedro, Enrique Ruiz, ha dicho que el 17-M "no es una votación cualquiera, es un referéndum sobre lo público" y ha animado a los sampedreños a que "no se queden en casa" y apuestan por los socialistas "como la opción que más une y defiende a la clase trabajadora".

