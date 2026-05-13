PP destaca que "Andalucía no es la de antes" y dice que Montero "no puede hablar de empleo, gestión, ni impuestos"

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. - PP

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha destacado este miércoles la gestión del Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, y ha incidido en que "Andalucía ya no es la de antes, no es la tierra resignada al paro y al último vagón, hoy crea empleo, atrae empresas y genera confianza". Además, ha dicho que María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Presidencia, en su "campaña errática no puede hablar de parados, empleo, impuestos, gestión ni de Andalucía".

"Montero, en su campaña errática, no puede hablar de empleo, porque nos heredamos un millón de parados; no puede hablar de impuestos, porque es el ejemplo del sablazo fiscal; no puede hablar de gestión, porque no ha sido capaz de presentar los Presupuestos generales del Estado; no puede hablar de Andalucía, porque ella ha venido de Andalucía a palos con billetes de vuelta". Es más, ha dicho que se apuesta "lo que sea" a que "el domingo cogerá el tren de vuelta para Madrid", ha advertido.

Así lo ha señalado Bendodo en el marco de una visita la empresa Román y Martos, junto al secretario general provincial y candidato, José Ramón Carmona, y el candidato Víctor González.

"En Andalucía tuvimos 40 años de gobierno socialista y aquello fue un desastre", ha dicho Bendodo, que ha valorado, entre otros datos, que ahora Andalucía lidera "el número de autónomos en España" y es la "segunda comunidad autónoma de España con más empresas activas".

Para Bendodo, "esto no ocurre por casualidad" y ha valorado que el Gobierno de Juanma Moreno "ha bajado impuestos, ha reducido trabas burocráticas y ha aportado estabilidad".

Ha recordado que en 2018, "con María Jesús Montero la comunidad autónoma donde más impuestos se pagaba era Andalucía; hoy, junto a Madrid, estamos entre las comunidades autónomas donde que se pagan menos impuestos". "Andalucía entonces era un infierno fiscal, con la señora Montero, y Montero se fue a Madrid a hacer lo mismo con Sánchez: más impuestos, más presión fiscal y más castigos a las familias, autónomos y empresas".

"Más de 100 subidas de impuestos en siete años y eso es el sanchismo", ha apostillado, al tiempo que ha incidido en que "de la Andalucía del año 18 a la del 26 han pasado muchas cosas".

Entre otros, ha aludido a "estar de los últimos en muchísimas cuestiones a estar liderando el número de empresas, exportaciones; en definitiva, los autónomos. De ser una comunidad autónoma, que no sumaba a ser ahora la que lidera".

Al respecto, Bendodo ha señalado que el PSOE "no puede hablar de empleo", ya que "cuando llegamos, en el año 18 al Gobierno andaluz había un millón de parados en Andalucía". "Heredamos el millón de parados que crearon los socialistas con su mala gestión", ha apostillado, al tiempo que ha valorado la creación de empleo, pero incidiendo en que "hay que seguir trabajando".

"Éramos la comunidad autónoma donde más impuestos se pagaban y ahora estamos junto a Madrid y Cataluña donde menos impuestos se paga, donde más empresas se crean, donde más autónomos hay, donde lideramos la exportaciones", ha enumerado Bendodo y ha contrapuesto esto "con las 100 subidas de impuestos" del Gobierno de Sánchez.

