Moreno promete bonificar 100 euros en gafas y lentillas a menores de 25 años y seguir bajando impuestos "con cabeza"

El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, interviene en un acto de campaña en la capital gaditana. A 13 de mayo de 2026 en Cádiz, (Andalucía, España) - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reiterado este miércoles su compromiso de "seguir bajando impuestos con cabez" si repite en el Palacio de San Telmo tras las elecciones autonómicas del próximo domingo 17 de mayo y ha prometido una bonificación de 100 euros en gafas y lentillas a los menores de 25 años.

Moreno ha lanzado esta propuesta durante una intervención en un acto de campaña a cinco días de los comicios en la Casa de Iberoamérica de Cádiz en el que también han intervenido el cabeza de lista por Cádiz y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y el alcalde de la ciudad, Bruno García.

El líder del PP-A ha reafirmado que su partido seguirá bajando impuestos "con cabeza" porque los impuestos deben sostener los servicios públicos pero "con eficiencia en el gasto y proporcionalidad".

Junto a la bonificación de 100 euros para gafas y lentillas para menores de 25 años, Moreno ha detallado otras medidas como la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF para ayudar a las familias frente a la inflación, deducciones para enfermos de ELA o personas cuidadoras, mejoras fiscales vinculadas a vivienda y la ampliación de límites para que más jóvenes y familias vulnerables puedan beneficiarse.

El candidato del PP-A a la reelección ha defendido que, pese a las bajadas fiscales, Andalucía ha recaudado 7.200 millones más, y ha contrapuesto este modelo al del Gobierno de España, al que ha reprochado que, pese a haber contado con una recaudación histórica y fondos europeos, no ha ejecutado las grandes infraestructuras que necesita Andalucía.

