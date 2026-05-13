Vox defiende actos ante el Consulado de Marruecos: "Nos jugamos un gobierno que diga que no queremos islamización"

El candidato de Vox a la Presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, atendiendo a los medios en Algeciras (Cádiz) - VOX ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido que su partido celebre convocatorias frente al Consulado General del Reino de Marruecos en Algeciras aseverando que este suelo "es español" y que el 17 de mayo "nos jugamos tener un gobierno fuerte, que se moje, que tenga claras sus prioridades y que diga que no queremos islamización".

En un acto frente al Consulado marroquí, Gavira ha asegurado que "siente vergüenza ajena" cuando lee que Vox "enturbia la campaña" por celebrar una convocatoria en este espacio, cuando, a su juicio, "lo que de verdad enturbia la campaña son las violaciones, los robos, las palizas a nuestros mayores, el miedo, la intranquilidad y la inseguridad en los barrios de Andalucía".

"Vendremos a Algeciras todas las veces que haga falta para denunciar las consecuencias de la inmigración masiva, de las regularizaciones masivas y de las nacionalizaciones masivas", ha trasladado, apuntando que estos son "uno de los principales problemas de los andaluces".

El candidato de Vox ha aseverado que "dirá que no a la islamización de los barrios, al Plan de Lengua Árabe y Cultura Marroquí y al menú halal en los colegios públicos de Andalucía", así como "a culturas que son contrarias a la nuestra y que hacen que las mujeres vayan dos metros por detrás de los hombres con un saco en la cabeza", según ha comentado.

A este respecto, ha subrayado que el próximo 17 de mayo "nos jugamos tener un gobierno fuerte, que se moje, que tenga claras sus prioridades y que diga que no queremos islamización". "Ni Partido Andalusí, ni sus reparaciones, ni sus memorias, ni su reconocimiento de los moriscos", ha añadido, advirtiendo que "el que quiera eso, billete de vuelta a su casa".

Gavira ha señalado que "de eso solo quiere hablar Vox" y ha denunciado que el Partido Popular y el Partido Socialista "en esto están de acuerdo también". "Ni nos van a callar, ni nos van a silenciar, ni van a evitar que vengamos a Algeciras a decir lo que está pasando", ha sentenciado.

Por otro lado, ha criticado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por haber "sermoneado" a su partido por no guardar el luto y continuar con la campaña electoral el pasado sábado tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva, cuando "él, después del asesinato de Miguel Ángel y David, lo que hizo fue irse a hacer campaña a Galicia", y lamentando que "dos días después" de eso, el candidato del PP esté en "su Operación Triunfo haciendo canciones".

En este sentido, ha asegurado que "todo el mundo le ha cogido la mentira al señor Moreno", afirmando que los andaluces no nos merecemos tener un gobierno que haga lo que hace el señor Moreno Bonilla" es decir, "no afrontar ningún problema".

"Esto no lo digo yo, lo dice él mismo cuando dice que no es capaz de solucionar, por falta de valentía, lo que está pasando en el Servicio Andaluz de Salud y cuando hace eso mete en un lío, por ejemplo, a las mujeres en el cribado del cáncer de mama", ha aseverado.