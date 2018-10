CSTV logra en lo que va de año una cuota pantalla del 8,7%, que baja hasta el 7,7% en verano por el Mundial, según Durán

Publicado 04/09/2018 12:55:43 CET

El subdirector general de la RTVA, Joaquín Durán, ha informado este martes de que Canal Sur Televisión ha logrado de enero a agosto del presente año una cuota de pantalla media del 8,7 por ciento, una cifra que ha bajado hasta el 7,7 por ciento en los meses de julio y agosto --7,5 y 7,9 por ciento, respectivamente--, un dato que achaca a que, por primera vez, el Mundial de Fútbol se ha emitido en abierto en Mediaset.

Durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de control de la RTVA y de sus sociedades filiares para explicar la evolución de las audiencias en la cadena pública a petición del PP-A, Durán ha explicado que copando de media el 8,7 por ciento del share, "Canal Sur se mantiene como una de las cadenas de referencia del mercado televisivo andaluz, resultado que solo ha sido superado por Telecinco, Antena 3 y TVE, con un 14,4, 12,7 y 9,3 por ciento de share, respectivamente".

Durante este 2018, el 92,8 por ciento de la población que vive en Andalucía ha conectado con la televisión autonómica en algún momento, un total de 7.516.000 personas, lo que para Durán señala que "seguimos consolidados como una cadena de referencia en el público que busca televisión de proximidad".

Así, ha concretado que 1.974.000 ciudadanos sintonizan Canal Sur Televisión todos días de promedio y que unos 777.000 espectadores lo ven al menos una hora diaria en lo que va de año. De su lado, ATV obtiene una cuota de pantalla del 0,4 por ciento y en este periodo el número de contactos promedios diario ha sido de 480.000 personas, "lográndose una cobertura del 74,6 por ciento de la población andaluza". En cifras globales, el promedio diario de espectadores de las cadenas de televisión de RTVA es de 2.137.000, según ha expuesto.

Tras señalar que el conjunto de las televisiones públicas autonómicas logran a nivel nacional el 7,8 por ciento de la audiencia, Durán ha destacado que la andaluza está "por encima de esa media".

No obstante, la cuota de pantalla ha bajado en los meses de verano al 7,7 por ciento, concretamente 7,5 en julio y 7,9 en agosto. El subdirector ha incidido en que, "como es habitual todos los veranos, los datos tienen un retroceso lógico, consecuencia de que parte de programación habitual descansa y que se reemplaza por programas repetidos". También ha incidido en que este verano se ha celebrado el Mundial de Fútbol y se ha retransmitido en abierto, lo que ha "penalizado" a Canal Sur Televisión.

INFORMATIVOS E INTERNET

En lo que se refiere a los informativos, desde enero, Noticias 1 ha copado una audiencia media de 243.000 espectadores con un 12,2 por ciento de cuota de pantalla, "siendo visitado por un promedio diario de 413.000 personas en Andalucía, de modo que ha sido sintonizado en algún momento por el 66,4 por ciento de la población". Seguidamente, Noticias 2 aglutina todos los días una audiencia media 198.000 televidentes, alcanza un 9,3 por ciento de share, y cerca de 387.000 andaluces se interesan cada día, cuando ha sido sintonizado por un 70,7 por ciento de la población en este tiempo.

Sobre los informativos provinciales de mediodía y de noche, Durán ha explicado que congregan una audiencia media de 186.000 y 188.000 espectadores, respectivamente, "sobresaliendo el de sobremesa con un 12,3 por ciento de share".

"Sumando la audiencia de los informativos de Canal Sur Televisión con la simultaneidad en ATV, se puede decir que los informativos son vistos por 835.000 andaluces de promedio y que 6,4 millones de espectadores lo han visto en algún momento desde enero, lo que supone que el 80,2 por ciento de la población andaluza lo ha sintonizado en alguna ocasión", ha agregado el subdirector de la RTVA.

Además, ha informado que los espacios con más cuota de pantalla han sido 'Yo soy del Sur', que ha terminado la temporada con un share del 15 por ciento; 'Tierra y Mar', con un 14,3 por ciento; Canal Sur Noticias del 28 de febrero, con un 14 por ciento; 'Toros para todos', con 12,4 por ciento, y la retransmisión de la Romería de la Virgen de la Cabeza, que obtuvo una cuota de pantalla del 11,6 por ciento. También ha hecho hincapié en la "fortaleza" de los programas vespertinos, con 'La tarde aquí y ahora', que ocupa una cuota media del 13,1 por ciento, y 'Andalucía Directo', con un "magnífico" 13,1 por ciento en estos meses.

Durán ha explicado que estos datos hay que sumarlos a los que aporta internet. Así, ha resaltado que ha aumentado la subida de vídeos que la cadena ha emitido y que se han visto en Youtube, "aumentando un 23,5 por ciento el consumo" de modo que si esta tónica continúa, "de aquí a final de año podríamos superar los 600 millones de vídeos vistos, que serían cien millones más que el año anterior". Concretamente, en lo que va de año se han visto más de 400 millones de vídeos.

En la televisión a la carta y en directo, la que más se visita es la oferta de la televisión en directo, que supone un 15 por ciento de las páginas vistas y cuyo uso ha aumentado un 14,34 por ciento respecto al año pasado, igual que han aumentado las visitas a la web de Canal Fiesta. Sobre las páginas webs, en julio y agosto, ha subido sustancialmente las visitas en Youtube, "se han visto más de 170,5 millones de vídeos, que contrastan con los 117 millones de los que se vieron el verano pasado", todo "a pesar del menor consumo de internet en verano".

PP-A: "CRISIS DE AUDIENCIA"

Para posicionar al PP-A, el parlamentario Guillermo García de Longoria ha lamentado que Canal Sur esté sumida en una "una crisis en las audiencias", que se suma a la "crisis permanente, de transparencia e institucional" en las que, a su juicio, está inmersa esta empresa pública. Así, ha lamentado que pese a que parecía que había cierto repunte en las audiencias en los primeros meses del año, la audiencia "sigue en pendiente" con una crisis de audiencia que "no es coyuntural".

"Estamos en niveles no tan malos como el año pasado sino mucho peores", ha apostillado antes de reprochar a Durán que se "escude" para justificar estos datos en la repercusión que ha tenido la retransmisión del Mundial de Fútbol y que, como ha agregado García de Longoria, se intente esconder en "la ineficacia de que se trata de un servicio público" pues para el PP-A "no es incompatible una buena audiencia y que sea un servicio público".

Para el parlamentario del PP-A, "la audiencia es el algodón de una gestión y no engaña, si te ven y te oyen es fruto de una gestión" y si esa gestión no funciona, "habrá que tomar medidas". Con todo, ha lamentado que Canal Sur haya registrado un "récord histórico negativo de audiencias este verano" dado que esto demuestra que "existe un divorcio entre los andaluces que pagan su televisión y los andaluces".

De su lado, Joaquín Durán ha replicado al PP-A que "el algodón de la gestión es la gestión económica para procurar la estabilidad de la empresa", así, aunque asume que "ha habido un bache durante el verano", ha insistido en que "la audiencia no solo depende de lo que haga Canal Sur, sino que depende de lo que hagan otras cadenas".

"No me escudo, analizo la circunstancia haciendo análisis profesionales", ha proseguido el subdirector de la RTVA, que ha incidido en que "en televisión no todo es dinero pero es una parte muy importante" y que, aunque la audiencia no es la del pasado año, "hay circunstancias que nos hacen pensar que la programación no ha fracasado sino que se debe a la situación actual del mercado".