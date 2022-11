CTA convoca huelga en la Ayuda a Domicilio en cuatro municipios de Córdoba por el impago de la subida del convenio

CÓRDOBA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CTA ha convocado huelga de dos horas diarias, de 11,00 a 13,00 horas, para los días 30 de noviembre y 5, 7 y 9 de diciembre, en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de las localidades cordobesas de Montoro, Doña Mencia, Rute y La Rambla, ante "la intransigencia de la empresa" adjudicataria del SAD en dichas localidades en cuanto "a abonar los atrasos del convenio colectivo de la subida salarial del IPC del año anterior, del 6,5 por ciento desde el mes de enero".

Según ha informado el sindicato en una nota, a esta situación se ha llegado después de que "el pasado 25 de noviembre CTA mantuvo una reunión con la empresa", que "se comprometió a que los atrasos se pagaban antes del día 20 de diciembre, es más la empresa se había ya dirigido a diversos alcaldes de municipios señalando que hoy día 28 se iban a abonar los atrasos. Incluso ponían como elemento demostrativo de que iban a pagar el que las nóminas las cerraban a día 17 de cada mes".

Pues bien, según ha señalado CTA, "hoy día 28 habíamos quedado en el Sercla para que la empresa pusiera una fecha, preferiblemente entre el 15 y el 20 de diciembre para pagar, y se nos descuelga diciendo que pagaría, pero no este 28 de noviembre, como le prometieron a los alcaldes, si no el 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes".

A juicio de CTA, es "lamentable que estas empresas, que están gestionando un servicio público y que no pagan a sus trabajadores como dice el convenio, no sean sancionadas por las administraciones y por los alcaldes, para que no vuelvan a coger estos servicios públicos y hacer lo que hacen".

Además, el sindicato tampoco ha llegado a acuerdos con la empresa en otras cuestiones, como que "los traslados entre usuario y usuario se le descuentan del tiempo de prestación del servicio a los usuarios, porque eso, si es media hora diaria, a la semana son dos horas y media, y multiplicado por 48 semanas son más de 100 horas al año que se le detraen a los usuarios y que no se les pagan a los trabajadores".

A esto se suma que no se está abonando como debe el plus de distancia, de 0,18 céntimos por kilómetros, y eso que "obligan a las trabajadoras a tener vehículo propio, pero si se les rompe y no tienen medio de sustitución, la empresa no lo pone y sanciona a la trabajadora, y si el servicio en las aldeas es al comienzo de la jornada no lo quieren pagar, y si en el contrato a las nuevas empleadas ponen que es para trabajar en las aldeas, tampoco quieren pagar el plus".

Además, la empresa obliga a "la plena disponibilidad a cualquier hora y sin previo aviso, y las comunicaciones en cualquier día y a cualquier hora", mientras que, respecto a "las licencias retribuidas, que deben ser en días laborables según Sentencia del Tribunal Supremo del día 17 de marzo del 2020, sancionan a las trabajadoras por cogerlas en días laborables".

En definitiva, según CTA, las empleadas del SAD en los municipios indicados sufren "un sinfín de abusos laborales, que después maquilla la empresa con propaganda que es totalmente falsa", y por eso el sindicato hace un llamamiento a la participación en la huelga.