Cuarta jornada de concentración del personal sanitario, que el martes 28 se congregará ante la sede central del SAS

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este jueves se ha celebrado la cuarta jornada de concentraciones del personal sanitario ante centros hospitalarios y de Atención Primaria de las ocho capitales de provincia, convocada por CCOO-A, UGT-AC y CSIF-A, en demanda de mejoras salariales, retributivas y de condiciones laborales. La movilización en este mes de julio concluye el martes 28 con una concentración a las 11:00 horas en Sevilla ante la sede central del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El presidente del Sector de Sanidad de CSIF-A, Victorino Girela, ha explicado por medio de una nota, sobre las motivaciones de las concentraciones protagonizadas por la negociación del Acuerdo para la Estabilidad y Calidad del Empleo y el Desarrollo Profesional en el SAS, que "no hay equiparación salarial ni reconocimiento a todo el personal de la sanidad pública si no hay carrera profesional para el conjunto de las profesionales y los profesionales del SAS, independientemente de su categoría".

Girela ha subrayado que "CSIF-A, como primera fuerza sindical multiprofesional de la sanidad andaluza, valora, como no puede ser de otra manera, cualquier mejora parcial que se plantee para determinados colectivos o categorías profesionales".

Se ha referido al incremento retributivo vinculado a la jornada complementaria, antiguas guardias, planteado por la dirección del SAS como un primer paso hacia la equiparación salarial con otras comunidades autónomas, que "deja fuera a entre un 60 y un 70% del personal de la sanidad pública andaluza".

CSIF-A ha considerado "insuficiente y discriminatoria" esta medida, ya que sólo es aplicable a aquellos profesionales que realizan jornadas complementarias, es decir, las antiguas guardias.

"Aun siendo una medida positiva, se trata de un concepto retributivo vinculado a la realización de dichas guardias que, como sabemos, afecta a médicos y enfermeras de Atención Primaria, a médicos de Atención Hospitalaria y una minoría de A1, A2 no sanitarios, C1y C2", ha precisado el responsable sindical.

EXCLUIDOS EL 60-70% DE LOS PROFESIONALES

De este modo, "quedan excluidos de dicha mejora retributiva entre el 60 y el 70% de profesionales de la sanidad pública, que no pueden acceder a dicho complemento y entre el que se encuentra incluso el personal MIR y EIR", ha añadido el presidente de CSIF Sanidad Andalucía.

Girela ha argumentado que "lo que verdaderamente valoraría por igual a los profesionales, dignificaría su labor y resultaría equitativo es la carrera profesional, de forma que cada uno pueda desarrollar, si así lo desea, su trayectoria y derechos laborales y retributivos".

"No es de recibo que más de 60.000 profesionales en el SAS no tengan acceso a la carrera profesional", ha espetado.

El presidente del Sector de Sanidad de CSIF-A ha ofrecido el ejemplo de un celador interino, de quien ha explicado que en el caso de que no tenga plaza en propiedad, es decir, que desarrolle su labor en situación de interinidad y con 15 años de servicio, "que hoy por hoy no tiene acceso a la carrera profesional y no puede acceder a cobrar unos 870 euros adicionales al año -unos 73 euros más al mes-, cuando el trabajo que desempeñan es el mismo que otros compañeros o compañeras que sí tienen su plaza en propiedad".

Girela ha insistido en que "es bienvenida, por supuesto, cualquier mejora parcial que se plantee, pero la carrera profesional para todo el personal del SAS, con un horizonte temporal definido, es condición sine qua non para nuestra organización y es un elemento de reivindicación histórica que llevamos más de una década demandando", ha añadido.

Ha querido aclarar que "CSIF-A nunca se ha negado a continuar negociando y ha acudido a todas las convocatorias de Mesa Sectorial fijadas por la Administración sanitaria, independientemente de las movilizaciones que se están llevando a cabo y que entendemos justas e imprescindibles".

AMPLIA PARTICIPACIÓN

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) ha subrayado este jueves que el personal de la sanidad pública andaluza ha respaldado de forma mayoritaria la cuarta jornada de concentraciones ante la "escasa sensibilidad" del SAS para llegar a un acuerdo e implantar el modelo ordinario de carrera profesional para técnicos superiores sanitarios, técnicos sanitarios y personal de gestión y servicios a fecha 1 de enero de 2021.

La FSS-CCOO Andalucía ha recordado en una nota que el 7 de julio se levantó de la Mesa de Negociación de Sanidad, dado que la Administración sanitaria provocó la ruptura de la negociación del Acuerdo en materia de personal y desarrollo profesional que, por iniciativa del gerente del SAS y con el visto bueno de la Consejería de Salud, se puso en marcha a principios de este año.

Ha mostrado su "absoluta disconformidad" con el hecho de que la Administración sanitaria haya priorizado sus compromisos electorales, como la extensión del abono de la exclusividad al personal facultativo que no trabaja en exclusividad en el sistema, "por encima del necesario consenso que se tenía que haber configurado con las organizaciones sindicales" previamente a las gestiones realizadas ante la Consejería de Hacienda.

CCOO sostiene que el SAS "incumple flagrantemente" el Acuerdo de la Mesa Común de Empleados Públicos de Andalucía de 13 de julio de 2018, en el que se acordó destinar los fondos adicionales de un 0,2% en 2018, un 0,25% en 2019 y un 0,30% en 2020 respectivamente de la masa salarial, lo que representa unos 35 millones de euros.