La cuarta ola de calor deja cuatro provincias en aviso naranja este martes y amarillo por viento y oleaje en Cádiz

Archivo - Turistas con ropa veraniega en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este martes, 28 de julio, avisos de nivel naranja por temperaturas máximas de 40 grados en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla y amarillos en Almería y Granada, mientras que también ha señalado del mismo nivel por vientos y fenómenos costeros en Cádiz.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla se encontrarán en la citada jornada entre las 13,00 y las 21,00 horas bajo alerta naranja por máximas que alcanzarán los 40 grados.

En concreto, la campiña cordobesa y sevillana, la zona onubense de Andévalo y Condado y las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura, Valle del Guadalquivir de Jaén y Morena y Condado se encontrarán en nivel naranja por temperaturas máximas en el citado tramo horario.

Por su parte, los avisos amarillos corresponden a Aracena (Huelva) y la Cuenca del Genil (Granada), por máximas de 39 grados que podrían alcanzar los 40 localmente entre las 13,00 y las 21,00 horas. La Aemet también ha precisado alerta amarilla en Sierra y Pedroches (Córdoba), la Subbética cordobesa, la Sierra Norte de Sevilla y Capital y Montes de Jaén por temperaturas máximas de 38 grados.

Finalmente, en Poniente y Almería Capital, por 37 grados de máxima, y en el litoral de Huelva, por 36 grados en el interior de la comarca, también mantendrán el nivel amarillo por temperaturas máximas.

En el caso de Cádiz se ha activado un aviso amarillo doble para la jornada del martes 28. En el Estrecho se esperan rachas máximas de viento de levante que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora entre las 12,00 y las 21,00 horas. Estos vientos activan desde las 12,00 horas hasta el final de la jornada avisos por fenómenos costeros, con vientos de 50 a 51 kilómetros por hora (fuerza 7) en el Estrecho, al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar, tanto en la comarca del Estrecho como en el litoral gaditano.

En Grazalema (Cádiz) también se ha indicado aviso amarillo por vientos desde el inicio del día hasta las 12,00 horas, con rachas máximas de 70 kilómetros por hora de componente este. En cambio, en la campiña gaditana se ha pronosticado desde las 12,00 hasta las 21,00 horas por rachas máximas de 70 kilómetros por hora, pero en este caso de levante, y en específico en el interior de la comarca de La Janda.

Para la jornada de este martes se esperan cielos poco nubosos o despejados y Polvo en suspensión, además de temperaturas en ascenso, y localmente mínimas sin cambios.

La Aemet ha añadido que los vientos soplarán en general flojos variables, tendiendo a componente sur en el interior y con intervalos del sureste en las Béticas occidentales, mientras que se producirá levante moderado a fuerte en el litoral almeriense y levante fuerte en el entorno del Estrecho y Grazalema, con "rachas muy fuertes".