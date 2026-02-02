Cuatro desvíos y dos cancelaciones en el aeropuerto de Sevilla por fuertes vientos

Avión en pista. Imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Aena ha desviado este lunes por fuerte viento cuatro vuelos con destino Sevilla. Además, ha cancelado una salida y una llegada con el aeropuerto de Almería.

Según ha detallado Aena a Europa Press, en cuanto a los desvíos, dos vuelos procedentes de Valencia han sido desviados al aeropuerto de Málaga, uno procedente de Milán ha sido desviado al Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y otro procedente de París ha sido desviado al aeropuerto de Almería.

No obstante, la aerolínea ha destacado que "ya se ha desactivado la alerta por fuertes vientos y operan con normalidad". Asimismo, en el resto de aeropuertos andaluces, "la operativa es normal, sin incidencias".