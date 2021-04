Cuatro detenidos tras asistir a una fiesta ilegal en Granada en la que se agredió a varios agentes

DÚRCAL (GRANADA), 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, una joven de 22 años y tres hombres de entre 19 y 41, por presuntos delitos de resistencia, desobediencia y atentado a agentes de la autoridad después de que asistieran en la noche del sábado a una fiesta multitudinaria en un cortijo de Marchena-Dúrcal (Granada) en la que dos agentes fueron agredidos cuando intentaban identificar a los participantes.

En esta misma actuación la Guardia Civil también denunció a diez personas por no respetar el confinamiento perimetral de la localidad de Dúrcal y a once individuos más por no respetar las medidas de seguridad obligatorias por Covid-19 y participar en una reunión de más de seis personas.

La Guardia Civil recibió varias llamadas aquella noche denunciando que en un cortijo del término municipal de Marchena estaban celebrando una fiesta multitudinaria a pesar de que la localidad estaba confinada perimetralmente por la alta incidencia de la pandemia. Sobre las 22,30 horas dos patrullas localizaron el cortijo y comprobaron que efectivamente había al menos 15 personas sin mascarilla celebrando una fiesta.

Los guardias civiles trataron de hablar con los responsables pero se vieron rodeados e increpados por varias de estas personas, dos de los agentes fueron agredidos, mientras que otras sujetaron a los otros dos agentes para que no intervinieran en defensa de los primeros.

Cuando los guardias civiles pudieron reaccionar llamaron a otras patrullas de la zona para poder intervenir, detener a los agresores y denunciar a los infractores. Minutos después se desplegó en torno al cortijo un amplio dispositivo en el que participaron ocho patrullas de puestos de la Guardia Civil del Área Metropolitana de Granada y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia. Los agentes desplegados detuvieron de manera inmediata a la mujer y a uno de los agresores.

Los otros dos mientras tanto habían abandonado el cortijo y habían huido, por lo que hubo que realizar una batida por el monte cercano para localizarlos y detenerlos. El resto de los participantes en la fiesta fueron denunciados a la autoridad competente.

Los detenidos fueron trasladados hasta el acuartelamiento de la Guardia Civil de Armilla para instruir diligencias por los presuntos delitos de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, y atentado a agentes de la autoridad. Los dos guardias civiles agredidos fueron atendidos en el centro de salud de Dúrcal y han sido dados de baja para el servicio.