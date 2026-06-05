Cuatro detenidos en Córdoba por robar material fitosanitario por 80.000 euros y quemar un camión para eliminar pruebas

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a cuatro personas como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza y daños, tras supuestamente robar de una nave industrial una importante cantidad de material fitosanitario valorado en cerca de 80.000 euros y quemar el camión utilizado para trasladar la mercancía sustraída con el fin de eliminar pruebas.

Según informa la Policía en una nota, los hechos tuvieron lugar a finales del mes de enero en una nave del polígono industrial situada en la carretera de Palma del Río, en Córdoba. Durante la madrugada de los hechos, los investigados accedieron de forma ilícita al interior de la nave, con el fin de sustraer mercancía de alto valor económico.

Fruto de la investigación policial, los agentes han podido comprobar cómo cuatro personas accedieron sin autorización al interior de la nave industrial en cuestión y, una vez en el interior, los autores sustrajeron una importante cantidad de material fitosanitario cuyo valor ascendía a aproximadamente 80.000 euros, que fue cargado y trasladado en un vehículo previamente dispuesto para tal fin.

La empresa titular de la nave puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, lo que dio inicio a las diligencias de investigación orientada a esclarecer lo sucedido y a identificar a los responsables.

Horas después de haber cometido el robo, el camión utilizado para trasladar la mercancía sustraída fue localizado completamente calcinado en la carretera de Guadalcázar. Los investigadores concluyeron que esta acción fue deliberada y premeditada, orientada a eliminar cualquier rastro que pudiera vincular a los autores con el vehículo y, en consecuencia, con los hechos, todo ello con la intención de obstruir la acción de la justicia.

A lo largo de varios meses, los efectivos de la Policía Nacional desarrollaron una intensa labor investigadora que permitió identificar y acreditar de forma suficiente la participación de los cuatro investigados en la comisión del robo con fuerza, tanto en el acceso a la nave como en el traslado posterior de la mercancía sustraída, con indicios que apuntaban a una actuación coordinada y planificada con anterioridad.

Una vez reunidos indicios suficientes, la Policía Nacional procedió a la localización y detención de las cuatro personas investigadas a quienes se les atribuye la presunta autoría de un delito de robo con fuerza. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha acordado su puesta en libertad con cargos.