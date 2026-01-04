Cuatro detenidos tras un operativo contra el fraude eléctrico y el tráfico de drogas en Alhendín (Granada)

Archivo - Notas De Prensa - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALHEDÍN (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido este domingo a cuatro personas, tres hombres y una mujer, de entre 41 y 26 años de edad, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de droga y otro delito de defraudación eléctrica, tras el registro llevado a cabo en una vivienda de la localidad de Alhendín (Granada).

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, tras la puesta a disposición judicial, como presuntos autores de los delitos de cultivo y elaboración de droga y defraudación de fluido eléctrico, dos de los detenidos han ingresado en prisión.

El área de investigación del Puesto Principal de Armilla ha sido el encargado de la investigación para determinar si en la vivienda existía un cultivo interior de cannabis, así como un posible enganche ilegal a la red eléctrica, ambos delitos frecuentemente vinculados entre sí.

Tras obtener indicios suficientes se llevó a cabo la entrada y registro de la vivienda. Para ello se activó un amplio operativo policial, donde los agentes de la Guardia Civil de la Compañía de Armilla contaron con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia además de con la colaboración de los técnicos de la compañía eléctrica para la detección y desconexión del enganche de luz fraudulento.

Una vez llevada a cabo, los agentes localizaron en una habitación perfectamente preparada para el cultivo interior de cannabis, un total de 42 kilos de cogollos de marihuana en proceso de secado. Asimismo, los técnicos de la compañía eléctrica confirmaron el enganche de luz ilegal, y procedieron a su desconexión.

Durante la entrada, tres de los cuatro detenidos saltaron a las viviendas colindantes para tratar de huir del lugar, sin embargo, gracias al amplio dispositivo de la Guardia Civil, fueron interceptados por los agentes en la vía pública.