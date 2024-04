La oposición pide un informe jurídico tras publicar el BOJA "20 páginas de correcciones" del decreto de simplificación

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha pedido este miércoles a los servicios jurídicos de la Cámara autonómica --y ha recibido para ello el respaldo del PSOE-A, Vox y Adelante Andalucía-- un "informe" para analizar cómo queda el último decreto-ley de simplificación administrativa aprobado este año por el Gobierno del PP-A después de que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) haya publicado esta semana "20 páginas de correcciones" de su contenido.

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha realizado esta solicitud a los servicios jurídicos del Parlamento en el transcurso de la reunión de la Junta de Portavoces que ha dado este miércoles el visto bueno al orden del día de la sesión plenaria que se celebrará la semana que viene.

La también responsable de Política Institucional de IU Andalucía se ha hecho eco de la publicación, este pasado lunes, 22 de abril, en el BOJA de una corrección de errores del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía.

Inma Nieto ha advertido de que se trata de "20 páginas" de "correcciones" que motivan "más de 50 cambios" en el referido decreto, que ha tachado de "decretazo" y del que ha advertido que ahora "se parece lo que un huevo a una castaña" en lo relativo a los puntos que se ven modificados con esos cambios.

La portavoz de Por Andalucía ha sostenido que eso "debe de tener algun tipo de afección y consecuencia" respecto al decreto que fue convalidado en el Parlamento, por lo que ha justificado su petición para que "los servicios jurídicos de la Cámara hagan un informe sobre cómo queda ese decreto una vez que se incorporan esas modificaciones", y "qué consecuencias tiene" eso.

Al finalizar la reunión de la Junta de Portavoces, Inma Nieto ha pedido que los representantes de los demás grupos se posicionaran respecto a esta petición, por si ésta no se limitaba a ser una solicitud de Por Andalucía.

Los portavoces del PSOE-A, Vox y Adelante han dicho que no tenían inconveniente en adherirse a la misma, mientras que el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha dicho que no entendía "por qué hay que posicionarse en nada", y ha señalado que no tenía "nada que decir al respecto" de esa iniciativa. Tras ello, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha zanjado la cuestión señalando que son "cuatro grupos" los que finalmente solicitan ese informe de los servicios jurídicos.