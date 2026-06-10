Cuatro policías detenidos en Linares (Jaén) en una operación abierta contra el narcotráfico

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional de Linares (Jaén), en una foto de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

JAÉN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro policías nacionales detenidos, todos ellos pertenecientes a al Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Linares (Jaén), es el balance provisional de la operación que se está llevando a cabo desde primera hora de este martes y que se ha saldado por el momento con 20 personas detenidas.

Fuentes policiales han indicado a Europa Press que es la Unidad de Asuntos Internos la que está dirigiendo esta operación que ha arrancado simultáneamente este miércoles con registros en Arrayanes y en despachos policiales por una supuesta trama de narcotráfico en la que inicialmente aparecen implicados varios agentes.

La operación tiene en el punto de mira a clanes que operan tanto en Linares como en la Estación de Linares-Baeza y otros municipios cercanos de la provincia.

Desde el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) se han confirmado las detenciones, incluidas las de los cuatro agentes, aunque no han facilitado más información por estar la operación abierta.