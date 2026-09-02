Cinco seísmos reportados por el IGN como sentidos por la población este miércoles en Granada y su área metropolitana

GRANADA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco seísmos, uno de ellos de magnitud 2,3 mbLg, han sido reportados este miércoles por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) como sentidos por la población de Granada y su área metropolitana dentro de la serie sísmica de Alhendín que afecta a la provincia desde el pasado 14 de agosto.

Así se deduce de la información publicada por el propio IGN y consultada por Europa Press que, pasado el mediodía de esta jornada de miércoles, ya contabiliza algo más de 40 seísmos.

En cuanto a los temblores sentidos por la población, destaca uno superficial de magnitud 2,3 mbLg con epicentro en La Zubia y registrado a las 10,35 horas. Seis minutos después también aparece como sentido por la población uno de 1,6 en la misma localidad pero a una profundidad de 5 kilómetros.

Los otros seísmos que constan como sentidos por la población han tenido lugar a las 5,07 de la madrugada con epicentro en Churriana de la Vega y magnitud 1,6; otro en Huétor Vega de 1,5 a las 7,54 horas; y otro en Granada capital a las 9,22 horas, en este último caso a una profundidad de 12 kilómetros.

Ninguno del resto de los terremotos de este jueves hasta el momento consta como sentido o con magnitud de 2 o mayor, si bien, como en jornadas anteriores, hay una mayor dispersión geográfica de los epicentros al localizarse estos ya no solo en la zona sur del área metropolitana, sino en otras localizaciones de la provincia como Maracena o Albolote (al norte del Área Metropolitana), o Santa Cruz del Comercio o Loja (Poniente granadino).