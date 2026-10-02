Cuatro sindicatos exigen al consejero Sanz que "cumpla con su ofrecimiento" de Acuerdo de Legislatura en Sanidad

Archivo - El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, con las organizaciones sindicales de sanidad en una de las negociaciones abiertas con ellas. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Satse, CSIF, CCOO y UGT, organizaciones sindicales con mayoría en el sector sanitario andaluz, han reclamado este viernes "iniciar las negociaciones y cumplir con el ofrecimiento" de un Acuerdo de Legislatura en la Mesa Sectorial "de forma inmediata" para mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Los sindicatos con representación mayoritaria en la Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía (Satse, CSIF, CCOO y UGT) han solicitado que se inicie un proceso de negociación dentro de la Mesa Sectorial de Sanidad y de las competencias de la Junta de Andalucía para mejorar las condiciones laborales y retributivas de sus profesionales, como fue acordado con el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, tal como han recordado en un comunicado conjunto

Estas organizaciones sindicales consideran que, tras las reuniones mantenidas por todos ellos con el consejero y la Gerente del SAS, "este acuerdo se debe abordar de forma serena y contundente con mejoras para todas las categorías profesionales". Satse, CSIF, CCOO y UGT solicitan "poner en marcha lo hablado con un calendario de negociaciones y adquirir compromisos firmes por escrito que consigan poner en valor la negociación en el seno de la Mesa Sectorial y que redunde en mejoras laborales y asistenciales más que necesarias en la comunidad".

"Es el momento de que la Junta de Andalucía apueste por el dialogo y los acuerdos con todas las organizaciones sindicales dentro del seno de la Mesa Sectorial. Es el momento de demostrarlo con realidades que eviten más conflictos y que solucionen la grave crisis profesional y asistencial que tiene el SAS", concluye el comunicado.