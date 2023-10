Las cuatro universidades CEU se reúnen en Sevilla para reflexionar sobre los nuevos retos educativos

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos y profesionales de distintos ámbitos se han dado cita estos días en el Campus de CEU en Andalucía para reflexionar sobre el proyecto educativo de las Universidades CEU, en el marco del encuentro anual del Consejo Asesor Internacional (IAB) de las cuatro universidades CEU, que este año tiene como "gran novedad" la incorporación de la Universidad CEU Fernando III tras su reciente aprobación.

Javier Tello, director general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, ha inaugurado el encuentro junto al rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo. Tello ha expuesto el Plan Estratégico que guiará a las universidades CEU en los próximos años y ha hecho un repaso de este primer año de desarrollo.

Respecto a la misión del CEU, ha señalado en una nota de prensa que "el alumno se sitúa en el centro de nuestra acción. Como primer grupo educativo privado español, somos cooperadores fundamentales del proyecto vital de los estudiantes que nos han elegido para formarse. Su empleabilidad es, por tanto, uno de los principales objetivos".

Por su parte, el rector de la Universidad CEU Fernando III ha presentado a los asistentes la oferta inicial de titulaciones de Grado y Posgrado en el campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas y de la Ingeniería y, más adelante, en el ámbito de las Ciencias de la Salud y la Vida, subrayando que "cuentan con planes de estudios modernos y orientados a las necesidades profesionales de los futuros graduados".

Asimismo, en línea con lo destacado por Javier Tello, ha indicado que la cuarta universidad del CEU en España "generará empleo de calidad, altamente especializado" y ha avanzado que "supondrá la construcción de nuevos edificios e instalaciones en el Campus del CEU en Andalucía que completarán los ya existentes".

La Fernando III será la cuarta universidad de "la mayor institución educativa privada de España" y, "aunque en un principio, su puesta en marcha está prevista en Sevilla, se extenderá a otras ciudades de la comunidad a medio plazo, apostando por un modelo de universidad inteligente y dual".

"Conectará el triángulo ciencia, tecnología y empresa con la innovación aplicada a sectores estratégicos para Andalucía. Nace con una clara dimensión internacional, vocación europea y de servicio al bien común, orientada a la empleabilidad y a la retención del talento", ha destacado CEU.

Este órgano fue creado en 2014 y está presidido por Gene Ochi, antiguo vicepresidente de Estrategia y Retención de Clientes de UTI y miembro del Consejo de TrendPoint Systems. Asimismo, forman parte del grupo: Mario Moretti, presidente del Grupo GEOX; Roger MacFarlane, ex presidente de UTI Worldwide; Carlos Escario, asesor ejecutivo para la Estrategia Internacional de CEU-UCH y coach ejecutivo de Huete&Co; José Mª Peiró, catedrático de Psicología Social y miembro de IDOAL e IVIE; y Ana Vásquez, subdirectora de Diversidad, Equidad e Inclusión de Hitachi LTD, directora no ejecutiva del Consejo y experta en Economía del Comportamiento y Cultura Digital.

Estos expertos, junto a directivos de CEU, han trabajado en sesiones en equipo que han girado en torno a la internacionalización, la transformación digital, el modelo educativo, el papel del alumno como centro del aprendizaje y las políticas de personal. De todo ello, han extraído conclusiones que "arrojan luz sobre el contexto actual en el que se desarrolla la Universidad" y han ofrecido una claves para afrontar los nuevos retos.

Entre esas claves, la importancia del ChatGPT, el valor del trabajo en equipo y la necesidad de mantener encuentros presenciales que permitan superar los aspectos negativos de la descentralización, poniendo en valor igualmente los puntos positivos que tiene dicho proceso.