La cuenca del Guadalquivir continúa en situación de "especial seguimiento" como consecuencia de las lluvias

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cuenca del Guadalquivir continúa en situación de especial seguimiento como consecuencia del episodio de lluvias persistentes registrado en los últimos días, aunque desde el mediodía de este pasado jueves, 5 de febrero, las precipitaciones han comenzado a remitir de forma generalizada en todo el territorio.

Según ha informado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en una nota, "a pesar de esta mejoría, los efectos del agua acumulada siguen dejando caudales elevados en el río principal y obligan a mantener las medidas de prevención".

Así, durante las últimas 24 horas, las precipitaciones se han extendido prácticamente a toda la cuenca, con los mayores acumulados en la Sierra de Cazorla y el sur de la provincia de Jaén, la cuenca alta del Genil en Granada, Sierra Morena en Córdoba, el tramo bajo del Genil en Sevilla y la sierra sur sevillana.

No obstante, la tendencia es a una disminución progresiva de la intensidad de las lluvias. En el tronco principal del Guadalquivir, los niveles presentan comportamientos distintos según provincias.

Concretamente, en Jaén se observa un ligero descenso, mientras que en Córdoba todos los puntos de control permanecen en nivel rojo. La punta de la avenida aún no ha atravesado la capital cordobesa y se espera que lo haga en las próximas horas. Así, en Villafranca de Córdoba, el caudal alcanza los 1.770 metros cúbicos por segundo, una cifra inferior al máximo histórico registrado en 2010, cuando se alcanzaron los 2.200 m3/s.

Por otro lado, en la provincia de Sevilla, el caudal continúa aumentando de forma "moderada". En Alcalá del Río, último punto de control aguas arriba de la capital, se registran 2.500 m3/s y se prevé que la punta de la avenida atraviese Sevilla durante el sábado, prolongándose durante dos o tres días.

En esta línea, en el resto de los cauces de la cuenca, la situación es más "estable". Los niveles se mantienen estables o en descenso desde este jueves, incluido el río Genil tanto a su paso por Granada como por Sevilla.

No obstante, las lluvias han provocado diversas afecciones, especialmente en Córdoba, donde el Guadalquivir mantiene nivel rojo en gran parte de la provincia. Se han producido inundaciones de tierras agrícolas y daños puntuales en viviendas. En la capital, las zonas de Ribera Baja y Guadalvalle resultaron anegadas, lo que obligó al desalojo preventivo de algunas viviendas próximas al aeropuerto.

Además, se han registrado incidencias aisladas en Villa del Río, y se recomienda extremar la vigilancia en Palma del Río ante la próxima confluencia de las avenidas del Genil y del Guadalquivir.

En Granada, continúan inundadas zonas de la vega del Genil en Huétor-Tájar y Villanueva de Mesía, sin que se hayan producido nuevas incidencias desde el jueves.

Mientras, Jaén no ha registrado problemas, y en Andújar el caudal del Guadalquivir se mantiene estable, con ligera tendencia a la baja.

En Sevilla, la principal incidencia se localiza en El Palmar de Troya, donde la presa de Torre del Águila sigue aliviando, aunque con caudales descendentes. La presa de Puebla de Cazalla inició el alivio durante la tarde del jueves.

En cuanto a la gestión de los embalses, actualmente 34 presas de la cuenca del Guadalquivir se encuentran desembalsando de forma controlada para "garantizar la seguridad y recuperar capacidad de resguardo". Además, está previsto que en las próximas horas comiencen también los alivios en los embalses de Jándula, en Jaén, y José Torán, en Sevilla.

De cara a las próximas horas, las previsiones apuntan a que las precipitaciones más "significativas" se concentren en la sierra sur y la campiña sevillana, lo que mantendrá los desembalses en Torre del Águila y Puebla de Cazalla.

De forma preventiva, se incrementarán los caudales en aquellos embalses que lo requieran, ante la previsión de nuevas lluvias intensas durante la jornada de mañana.

Por último, las autoridades han recomendado "extremar la precaución en las zonas ribereñas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia".