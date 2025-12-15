Cuerva llama al empresariado de Granada a posicionarse "sólidamente" de cara a un nuevo año "muy determinante"

Reunión conjunta de la Confederación Granadina de Empresarios y Cámara Granada antes del tradicional brindis navideño de estas organizaciones empresariales - CGE

GRANADA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, ha llamado al empresariado a posicionarse "sólidamente" de cara a un 2026 "muy determinante" en el que esta organización empresarial renovará sus órganos de gobierno y en su opinión habrá que "estar preparados para las batallas que hay que dar el próximo año, posicionándonos sólidamente para lo que se nos requiera a nivel provincial, nacional o regional".

"2026 va a ser un año muy determinante. No frenemos", ha indicado Cuerva según ha informado la CGE y Cámara Granada, organización que también preside, en una nota de prensa al hilo de una reunión conjunta de los órganos de gobierno de las dos entidades previo a la Navidad.

Cuerva ha defendido el papel "determinante" de los empresarios en un "momento de gran incertidumbre" como el actual. "La sociedad nos mira para que actuemos y tenemos la obligación de ejercer nuestra influencia", ha aseverado el presidente de la CGE y Cámara Granada.

En el encuentro de este lunes ha destacado los principales hitos alcanzados en 2025, que convierten a su parecer a los empresarios en "protagonistas del desarrollo de Granada". "Nos hemos ganado el derecho a alzar la voz. Somos influyentes, somos referentes", ha explicado.

"Nuestra obligación es ejercer esa influencia defendiendo que Granada necesita mejores conexiones e infraestructuras; impulsando los proyectos que generan desarrollo; y peleando, a todos los niveles, por que gobierne quien gobierne, se respete a la empresa", ha subrayado Cuerva.

Esa influencia, además, sólo puede ejercerse, según ha proseguido, "desde la unidad empresarial" alcanzada en 2014 y fundamentada "en la escucha a la empresa y en la convicción de que lo importante son los objetivos de las empresas, no los de las organizaciones". "Por muy importantes que sean nuestras organizaciones, siempre hemos puesto por delante a las empresas y al desarrollo de nuestra provincia".

Así seguirá siendo en 2026, según lo que ha detallado Cuerva en referencia a un año que estará "marcado por distintos procesos electorales" en los que también ha incluido los que renovarán los órganos de gobierno de la CGE. "Tenemos un doble objetivo. Por un lado, consolidar los proyectos esenciales que tenemos por delante tanto en la Confederación como en la Cámara", que incluyen la defensa del "ADN empresarial" de la provincia, la negociación colectiva, el impulso de iniciativas como la Industry Office y la Agencia Granada Global y la reivindicación de las infraestructuras.