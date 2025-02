El cupón de la ONCE del 3 de marzo difundirá el 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén

JAÉN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén será protagonista del cupón diario de la ONCE del próximo 3 de marzo. En concreto, cinco millones de cupones difundirán la celebración de esta efeméride, en la ciudad para la que se han programado diferentes actividades a lo largo de este año.

Una celebración que también se dará a conocer por todo el territorio nacional gracias al citado sorteo, cuya imagen ha sido presentada por la directora de la ONCE en Jaén, María Luisa Garzón, junto a la consejera territorial, Irene Jiménez; el alcalde de la capital, Julio Millán, y concejala de Presidencia, Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico, María Espejo, y otros miembros del equipo de gobierno.

El regidor ha agradecido a la organización que "se brinde a poner a disposición a su ejército de profesionales, a sus vendedores, y a esos cinco millones de cupones que llevarán la imagen de Jaén y su 1200 aniversario a todos los rincones de España", difundiendo su patrimonio y historia.

"Este gesto que tiene la ONCE con Jaén no solo honra nuestra trayectoria, sino que también fortalece nuestra proyección nacional, invitando a todos a descubrir la riqueza cultural, monumental y humana de Jaén por lo que supone que la ONCE dedique su cupón a este significativo aniversario", ha afirmado.

Millán, que ha valorado la adhesión de entidades y colectivos a la citada efeméride, ha añadido que es "una oportunidad para reflexionar sobre el pasado de Jaén, celebrar su presente y proyectar un "futuro prometedor". "En ese empeño estamos desde este gobierno municipal", ha apostillado.

Por su parte, la directora de la organización en Jaén ha destacado que éste es un año de celebración y todo un "orgullo poder reivindicar" con el cupón su legado histórico en todos los rincones de España. "La ONCE pone una vez más en valor nuestra Jaén, sumándose a esta celebración, apostando y apoyando a esta capital", ha dicho.

Garzón ha explicado que en la provincia son más de 1.000 personas afiliadas, ciegas o con baja visión y en la capital unas 300, punto en el que ha indicado que "el cupón de la ONCE es el instrumento de solidaridad con impacto real en la mejora de calidad de vida de estas personas que lo tienen más difícil, personas más vulnerables".

"Y además, ahora ese instrumento de divulgación de nuestra capital llegará a cada rincón de España", ha resaltado la directora, quien ha aludido también a "la ilusión con la que se ha preparado este homenaje, para que llegue a todos los ciudadanos y Jaén siga creciendo y prosperando".