Los cursos de la UJA en La Carolina (Jaén) abordarán la neurociencia, el entorno digital y el emprendimiento con IA

Presentación de los XXVI Cursos de Desarrollo Territorial en La Carolina. - UJA

JAÉN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Desarrollo Territorial organizados por la Universidad de Jaén en La Carolina abordarán este verano en su vigésimo sexta edición la neurociencia en la comunicación, el entorno digital y el emprendimiento con inteligencia artificial.

Así se ha puesto de relieve en la presentación de estos cursos de verano, que tienen el patrocinio de Caja Rural de Jaén. El acto ha contado con el vicerrector de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente, Francisco Roca; el alcalde del municipio, Cristóbal Pérez, y el responsable de Gestión Estratégica de la entidad financiera, Luis Jesús García-Lomas.

"La Universidad de Jaén y el Ayuntamiento de La Carolina han sabido alinearse con el proyecto del rector de la UJA en relación al Desarrollo territorial, para que estos no sean los clásicos cursos de verano, sino una respuesta a las necesidades reales que los municipios estiman para su desarrollo local", ha afirmado Roca.

Además, ha invitado a toda la comunidad universitaria, a los habitantes de La Carolina y a cualquier persona interesada, a inscribirse a través de la página web oficial de la Universidad de Jaén. "Podemos asegurar que ninguna de las personas que se apunten y asistan a estos cursos se va a arrepentir", ha señalado.

Por su parte, el alcalde ha indicado que en esta edición se incidirá en temáticas de gran éxito, como la neurociencia que se abordó el pasado año, además de "asuntos sensibles que preocupan a la sociedad". "El bienestar y la protección de nuestros menores en las redes sociales, y mantenemos nuestra apuesta empresarial uniendo la inteligencia artificial a la transformación de los negocios, algo fundamental en un municipio hiperemprendedor como La Carolina", ha ejemplificado.

Finalmente, García-Lomas ha afirmado que "estos cursos se han consolidado a lo largo de 26 años, demostrando que el conocimiento, la cultura y el diálogo son herramientas fundamentales para el progreso de nuestra sociedad, algo muy ligado al espíritu ilustrado que tiene La Carolina desde su nacimiento".

"Lo importante es que estos cursos verdaderamente influyan en las personas que los realizan y en la sociedad donde se imparten, estando abiertos a cualquier persona con necesidad de formarse y aumentar su conocimiento", ha comentado el responsable de responsable de Gestión Estratégica de la Caja Rural de Jaén.

PROGRAMACIÓN

El primero de los cursos, 'La neurociencia de la magia y el ilusionismo aplicada a la comunicación (2ª edición)', se celebrará del 15 al 17 de julio bajo la dirección académica de Pedro García, profesor de Enfermería de la UJA.

Ofrece una perspectiva innovadora sobre la comunicación, explorando cómo las técnicas del ilusionismo pueden aplicarse para mejorar presentaciones, clases, discursos y cualquier forma de expresión. El alumnado aprenderá a comunicar con impacto, despertar la curiosidad y generar conexiones más profundas con el público, ya sea docente, estudiante o profesional. En este sentido, el curso está dirigido a cualquier persona interesada en mejorar su comunicación.

El segundo curso, 'Entorno y vida digital. Lo que nos da y lo que nos quita', está previsto del 20 al 22 de junio bajo la dirección académica de Lourdes Espinosa, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad jiennense.

Tiene como objetivos generales analizar de forma crítica los entornos digitales en la vida cotidiana, desde el punto de vista individual, social, familiar y académico, evaluando tanto los beneficios y oportunidades de desarrollo que ofrecen como los riesgos asociados a la salud física, mental y relacional; crear un espacio de diálogo horizontal e interdisciplinar entre jóvenes, familias, profesionales de la educación, la salud y la gestión pública para co-diseñar estrategias de convivencia digital saludable.

Como fines específicos, plantea dotar a los profesionales (sanitarios, educadores, técnicos) de herramientas y protocolos de detección temprana ante conductas de riesgo digital, como ciberacoso, adicción al juego, dismorfia corporal digital, aislamiento.

Otros objetivos son promover competencias de alfabetización mediática y crítica en los jóvenes para que aprendan a gestionar su identidad digital, su privacidad y a detectar la desinformación o manipulación algorítmica, así como dar pautas prácticas y recursos de bienestar digital aplicables al ámbito familiar y la intervención comunitaria y educativa, fomentando un uso consciente y con propósito de la tecnología.

VENTAJAS COMPETITIVAS

El tercer curso se titula 'Emprende con IA: transforma tu negocio con inteligencia artificial' y se celebrará del 22 al 24 de julio bajo la dirección de Alfonso Ureña, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

En este caso, los objetivos pasan por conocer qué es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa; tomar conciencia de que su uso ya está otorgando ventajas competitivas a los negocios que ya la integran o aprender cómo se puede usar la IA generativa en un negocio propio de forma productiva.

Asimismo, se abordará el uso de la inteligencia artificial generativa para tareas de mercadotecnia o marketing, como la captación de clientes, y el empleo de la IA para identificar nuevas oportunidades de mercado, generar prototipos e innovar en un mundo cada vez más competitivo.

Se puede obtener más información de cada uno de los cursos, así como acceder a la matrícula, a través de la página web del Centro de Formación e Innovación Docente de la Universidad de Jaén.