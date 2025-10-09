La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en cotas altas en Sierra Nevada

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La llegada de la dana Alice ha dejado las primeras precipitaciones en forma de nieve en cotas altas de la estación de esquí de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada. Son nieves por encima de los 3.000 metros de altitud que está previsto continúen durante la noche de este jueves y este próximo viernes.

Fuentes consultadas por Europa Press en Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí andaluza, han detallado que es en el entorno de las pistas del área Veleta en las que caen en la tarde de este jueves estas primeras nieves. En el cinturón de Granada, por otro lado, se han registrado algunas llamadas al servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía por incidencias como anegaciones de sótanos o calles y alcantarillas sin que revistan en principio gravedad.

Son incidencias que se han comunicado en torno a las 17,15 horas en municipios como Huétor Vega y Monachil, han detallado fuentes del 112 a Europa Press. En la capital granadina, la Policía Local ha comunicado a través de redes sociales, tras caer una intensa granizada, que, debido a las lluvias, se han establecido cortes parciales por inundación de calzada en Paseo del Salón, calle Fontiveros con Avenida de Dílar, la Glorieta Victimas del Terorismo (Neptuno) y en Fernando de los Ríos con Beethoven, pidiendo "paciencia" y circular "con precaución".