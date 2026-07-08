David Russell y Loquillo llegan este jueves al 45º Festival de la Guitarra de Córdoba

Archivo - El cantante José María Sanz, ‘Loquillo’, durante un concierto. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba suma este jueves dos conciertos que condensan décadas de trayectoria y de rigor artístico: David Russell llega al Teatro Góngora (20,30 horas) con su recital 'Viaje musical por España', mientras que Loquillo desembarca en el Teatro de la Axerquía (22,30 horas) con 'Corazones Legendarios'.

Según informa en una nota el festival, organizado por el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), completa la jornada con una sesión abierta de laúd árabe de Hames Bitar en Casa Árabe, la clase magistral de baile flamenco de Javier Latorre y la continuación del curso de Manolo Franco en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco.

David Russell tiene algo poco común entre los grandes intérpretes: la capacidad de hacer que la música parezca inevitable, como si no pudiera sonar de otra manera. Nacido en Glasgow (Escocia) y criado en Es Migjorn (Menorca) --donde una avenida lleva hoy su nombre--, el repertorio español no es para él un territorio adoptado sino algo que lleva dentro desde la infancia. Eso explica la naturalidad con que se mueve entre siglos y estilos, y la convicción con que el New York Times resumió su manera de tocar: "sin desviarse jamás de una interpretación que coloca los valores musicales por encima de la mera exhibición".

Ganador del Grammy al Mejor Solista Instrumental en Música Clásica por 'Aire Latino', miembro de la Royal Academy of Music de Londres desde 1997 y doctor 'honoris causa' por la Universidad de Arizona, su trayectoria habla por sí sola.

El programa que lleva al Teatro Góngora es un mapa de esa afinidad: arranca con García Tolsa y Giuliani, pasa por 'Don Quixote' de Stephen Goss --obra que el compositor le dedicó-- y una selección de Bach que incluye preludios, sinfonías y sarabandas, para terminar donde todo converge: en Albéniz, con la 'Pavana', la 'Zambra Granadina', el 'Capricho Catalán', el 'Nocturno' y la 'Malagueña'. Un viaje que es también una declaración de amor al repertorio español.

LOQUILLO

Hay pocas figuras en la música española que hayan mantenido su integridad artística durante casi cinco décadas sin ceder ante los cambios de moda ni los atajos comerciales. Loquillo es una de ellas. El barcelonés llega al Axerquía con 'Corazones Legendarios', un proyecto que nació del amor a 'Legendary Hearts' de Lou Reed y que se convirtió en algo más: un encuentro generacional en el que Bunbury, Leiva, Rubén Pozo, Alaska, Manolo García, Carlos Segarra, Coque Malla, Andrés Calamaro, Carlos Tarque, Miguel Ríos, Kutxi Romero y Dani Martín pusieron su voz al servicio de un disco que es, en el fondo, un retrato coral del rock español.

En directo, la propuesta gana en contundencia: una banda que no adorna ni justifica, sino que simplemente toca, y que cada noche demuestra que cuando el rock se hace desde la convicción, el tiempo no pasa por él.

JORNADAS DE ESTUDIO

A las 19,00 horas en el Salón de Actos de Casa Árabe, las XXII Jornadas de Estudio sobre Historia de la Guitarra se clausuran con la ponencia de Luis Medina --'Aportaciones del Festival de la Guitarra al estudio del rock, jazz y otras músicas'--.

Catedrático de la Universidad de Córdoba, autor de canciones y coordinador del programa formativo del festival entre 2001 y 2014, Medina cierra el tríptico de estas jornadas que este año se proponen hacer balance de casi cuatro décadas de un ciclo genuino del festival: desde 'Francisco Tárrega' (2002) hasta 'Tocaoras, Concertistas y Profesoras de Guitarra Flamenca' (2025), las jornadas han construido uno de los archivos de pensamiento sobre la guitarra más singulares de España. La entrada es libre hasta completar aforo.

CASA ÁRABE

A las 11,00 horas en Casa Árabe, Hames Bitar imparte una sesión abierta y gratuita sobre el laúd árabe, en el marco de la colaboración entre el festival y Casa Árabe. En paralelo, a las 11,00 horas en las Sala de Ensayo del Teatro de la Axerquía, Javier Latorre cierra el programa de baile del festival con pSoniquete de Jerezp: tres horas de inmersión en la bulería jerezana de la mano de Diego Carrasco, en un formato lúdico y accesible para intérpretes de nivel medio y alto.

Continúa también la segunda sesión del curso de Manolo Franco --'La guitarra flamenca de acompañamiento al cante'-- en el Conservatorio Rafael Orozco, de 10,00 a 14,00 horas.

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba se celebra del 1 al 11 de julio en el Gran Teatro de Córdoba, el Teatro Góngora, el Teatro de la Axerquía y el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, entre otros espacios de la ciudad.