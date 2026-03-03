Dcoop, Acesur, Biorizon Biotech y DHV Technology, ganadoras de los I Premios Andalucía Trade a la Empresa Andaluza

Imagen de archivo del premio Andalucía Trade. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las compañías Dcoop, Pilatus Aircraft Ibérica, Acesur, Biorizon Biotech, Cobiomic Bioscience y DHV Technology, han resultado ganadoras de los I Premios Andalucía Trade Empresa Andaluza 2025, y recibirán sus galardones el próximo 25 de marzo en el Teatro Central de Sevilla.

El acto de entrega de este reconocimiento, impulsado por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, fue aplazado el pasado 19 de enero a esta nueva fecha debido al luto oficial decretado por la Junta de Andalucía tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el día anterior, según ha señalado la institución en un comunicado.

En el acto de entrega de estos galardones, retomados ahora, estarán presentes los principales responsables de estas compañías y una buena parte de las 47 empresas finalistas, ante un aforo de 400 invitados.

Los ganadores recibirán una estatuilla réplica de un león del Patio de los Leones de la Alhambra, producida en mármol de Macael para la ocasión por la empresa almeriense Cuéllar Stone, y los finalistas tendrán acreditada su condición a través de un diploma.

De esta manera, los Premios Andalucía Trade son de carácter bienal y su objetivo es impulsar el reconocimiento de las empresas andaluzas, por la importancia que su labor tiene en la creación de riqueza y empleo en la comunidad, a través de la innovación y la proyección internacional.

Se conceden en seis categorías: Innovación y Transferencia de Conocimiento, Desarrollo Industrial, Startups, Desarrollo Internacional, Invest in Andalucía y Trayectoria Empresarial.

Están promovidos desde la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, organizados por Andalucía TRADE y cofinanciados con fondos Feder de la UE.

Las empresas ganadoras han sido elegidas por un jurado regional, de entre las 47 finalistas, designadas previamente en las ocho provincias andaluzas por los jurados celebrados en cada territorio entre noviembre y diciembre pasados, a partir de las 300 empresas de todos los sectores, tamaños y localizaciones que presentaron previamente su candidatura a una de las seis categorías que contemplan los premios, requisito indispensable para concurrir.

En su desarrollo, los Premios Andalucía Trade han contado con la "especial colaboración" de las respectivas delegaciones territoriales de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, cuyos titulares presidieron los jurados provinciales que eligieron a los 47 finalistas en las ocho provincias.

También participaron de los mismos las Cámaras de Comercio de cada territorio; las representaciones provinciales de Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), representantes de medios de comunicación provinciales y regionales, y diversas empresas de reconocido prestigio, en una composición de mayoría privada.

La reunión del jurado regional tuvo lugar el 12 de diciembre en la sede de Andalucía Trade, presidida por la viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Amelia Martínez.

Contó con la participación del secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Luis Fernández-Palacios; la directora general del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, Mercedes León; la presidenta de multinacional sevillana Persán, Concha Yoldi; el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado; el secretario general de Economía, José Manuel Alba; y el director general de Andalucía TRADE, Antonio Castro.

Por categorías, la empresa elegida en Innovación y Transferencia de Conocimientó ha sido Biorizon Biotech, de Almería.

En Desarrollo Industrial, la ganadora ha sido Acesur (Aceites del Sur-Coosur), de Jaén y con sede también en Sevilla.

El galardón en la categoría de Startups ha correspondido a Cobiomic Bioscience, de la provincia de Córdoba; mientras que el de Desarrollo Internacional ha ido a parar a la compañía del sector espacial DHV Technology, de Málaga.

La modalidad de Invest in Andalucíá ha reconocido el proyecto de la aeronáutica Pilatus Aircraft Ibérica en Sevilla; mientras que el premio a la Trayectoria Empresarial le ha correspondido a la malagueña Dcoop, cooperativa agroalimentaria de diferentes ámbitos de producción y líder mundial en el envasado de aceite de oliva.

Los premios Andalucía Trade a la Empresa Andaluza son honoríficos y carecen de dotación económica. La estatuilla que recibirán los ganadores, réplica de un león del Patio de los Leones de la Alhambra, es un símbolo que "une la fuerza y representación que este monumento andaluz tiene en el mundo, con la gran contribución que las empresas realizan al crecimiento económico, el empleo y la difusión de la marca Andalucía".

Igualmente, las finalistas recibirán un diploma conmemorativo y, tanto las unas como las otras, se beneficiarán de las acciones de comunicación que organiza Andalucía Trade para poner en valor su actividad ante la sociedad.

Además, pueden usar la leyenda Finalista o Ganadora de los Premios Andalucía Trade 2025, junto con el logotipo de los premios. Los objetivos de los Premios Andalucía Trade a la Empresa Andaluza se encuentran plenamente relacionados con el Programa Andalucía Feder 2021-2027 que, en el ámbito del Objetivo Político 1 aboga por "una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica, innovadora e inteligente y una conectividad TIC regional".