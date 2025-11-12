El deán del Cabildo espera que la restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio empiece "muy pronto"

Archivo - Exterior de la zona afectada por el incendio del 8 de agosto en la Mezquita-Catedral de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El deán del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, ha dicho este miércoles esperar que la primera fase del proyecto de restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba, en la zona afectada por el incendio del pasado 8 de agosto, comience "muy pronto", en cuanto la institución tenga la "autorización" para ello, previendo que las obras concluyan y permitan de nuevo la visita turística completa al monumento antes del final del próximo año.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, previas al acto institucional de reconocimiento ofrecido por el Cabildo en el Obispado de Córdoba a las personas e instituciones que colaboraron para afrontar el incendio y sus consecuencias inmediatas, Nieva ha explicado que la institución capitular, una vez concluidos los "trabajos de emergencia para hacer los preparativos de la restauración", ya presentó a la Junta de Andalucía "la documentación" relativa al proyecto de restauración, que para su primera fase ha presupuestado en algo más de 200.000 euros.

Ahora y una vez que el pasado 15 de octubre la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía dio el primer visto bueno al proyecto de la mencionada primera fase de la restauración, "estamos esperando ya la autorización, el último momento de ese trámite administrativo para poder comenzar, creemos que muy pronto ya, la primera fase que vamos a hacer".

En cuanto a si prevé que se cumplan los plazos previstos para la restauración y que antes de finales del año que viene el monumento se pueda visitar de nuevo al completo, Joaquín Alberto Nieva ha dicho creer "que sí, porque de hecho vamos muy bien, el trabajo de emergencia ha sido realizado incluso antes de lo que pensábamos y ya está presentado, hace un tiempo, ese proyecto de restauración, la primera fase, con lo cual vamos muy bien, yo creo que sí".

De momento, el primer trámite que superó la primera fase del proyecto de restauración, elaborado y financiado por el Cabildo Catedral, fue el de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba, que, presidida por el delegado de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, informó favorablemente el pasado octubre sobre esa primera fase de restauración de la zona dañada por el incendio ocurrido el pasado 8 de agosto en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

El proyecto, plantea la restitución de las cubiertas afectadas en la nave 1 del monumento, correspondientes a la capilla del Baptisterio, la capilla de San Nicolás de Bari, el vestíbulo de la Puerta de San Nicolás, la capilla de la Anunciación (o Encarnación) y la capilla del Espíritu Santo. En una segunda fase se acometerá la restauración interior de los citados espacios.

Se trata de cubiertas a dos aguas que se desarrollan entre la canal que corre paralela al muro oriental de la antigua mezquita y la canal que corona la primera arquería. En general, son estructuras que ya fueron sustituidas en las distintas obras dirigidas por el equipo de arquitectos del Cabildo Catedral desde los años ochenta del siglo pasado.

En la capilla del Espíritu Santo, la estructura de cubierta, realizada en madera según el proyecto de 2014, está formada por durmientes sobre los muros norte y sur, tirantes y cerchas de par e hilera con nudillo. En las demás capillas, la estructura está formada por cerchas de madera de par e hilera con tirante y nudillo, que apoyan directamente sobre los muros, excepto en la de San Nicolás donde existen durmientes de madera.

De este modo, se proyecta la restitución de la cubierta de la nave 1 de la Mezquita-Catedral afectada por las llamas, manteniendo la disposición, pendientes, volumetría, sistema estructural, materiales y acabados de la preexistente, lo que se ha valorado positivamente en su resolución por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba.

La propuesta también plantea una reducción de la separación entre cerchas y la colocación de elementos cortafuegos (muretes y puertas), tratándose de innovaciones en relación con la cubierta preexistente, que se consideran justificadas, habida cuenta de los hechos que motivan esta actuación. Toda la madera recibirá también un tratamiento antixilófagos.