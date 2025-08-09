Deán de la Catedral apunta a "daño muy pequeño" en la Mezquita a falta de informes técnicos: "Es segura la visita"

Imagen de este sábado de la zona afectada por el incendio que sufrió la noche del viernes una capilla de la Mezquita-Catedral. - MADERO CUBERO-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El deán de la Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, ha asegurado este sábado que el daño que haya podido sufrir la capilla de La Mezquita-Catedral de Córdoba afectada por el incendio que se declaró a las 21,00 horas del viernes es "muy pequeño", por cuanto lo ha acotado a una superficie de unos 25 metros cuadrados, al tiempo que ha advertido de que se trata de un monumento con "una superficie de 23.000 metros cuadrados".

"Lo que ha colapsado, lo que se ha caído, para situarlo en el contexto, son como unos 25 metros", ha afirmado Nieva en una comparecencia informativa en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, en la que ha estado acompañado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el obispo emérito del templo, Demetrio Fernández.

El deán de la Catedral de Córdoba ha seguido blandido esa comparativa para concluir "que el lugar afectado es muy pequeño", al tiempo que ha proclamado que "es totalmente segura la visita y la celebración del culto" cuando los periodistas han preguntado por la inmediata decisión de que este sábado reabriera el templo.

Ha precisado en este sentido para rebajar el nivel de afectación sobre el monumento que estancias de la Mezquita, como la capilla del Espíritu Santo, a la que ha calificado como "la más importante" y la de San Nicolás, "no se han afectado de momento", de manera que ha acotado el daño a "la bóveda, que es de gótica".

Ha precisado en su delimitación de los daños sufridos en la capilla de la Mezquita que ha sido sobre unas bóvedas de madera que "han sido restauradas recientemente" y "no es de lo más antiguo", mientras que ha elogiado la intervención de técnicos, profesionales del Cabildo Catedral y los servicios de bomberos para que el siniestro "haya quedado reducido a esa zona".

Ha proseguido minimizando los efectos al indicar que las piezas afectadas serán "obras escultóricas, pictóricas o retablísticas", aunque de igual forma ha sostenido que "es muy localizado, realmente es muy poquito", para apuntar entonces "la caída de alguna imagen que se ha desprendido del retablo", como pudiera ser el caso del "cuadro de la Virgen con el Arcángel del Ático del retablo de la Encarnación, de la O, de la expectación, de la anunciación".

"El humo es muy aparatoso", ha señalado Nieva sobre las previsibles incidencias y de igual forma ha advertido que "la extinción por agua también ha producido ese otro daño".

Ha desechado hablar de una cifra del coste de la recuperación de la zona por cuanto ha esgrimido que aún queda pendiente "valorar daños" por parte de los arquitectos conservadores.

Sobre la reapertura del templo ha sostenido que "lo más importante eran las personas, siempre la seguridad de las personas", facilitada la ausencia de víctimas por el hecho de que había concluido la visita turística diaria y aún "no había comenzado la visita nocturna".

Con esa premisa de la seguridad para los visitantes de La Mezquita ha apelado a que "queremos que siga abierto" por cuanto ha blandido el argumento de que "los técnicos, en esa primera inspección dijeron que comprobaron que el daño está muy localizado y por lo tanto no hay peligro en ninguna otra parte".

"Se puede visitar con total seguridad el resto del edificio", ha dicho el deán de la Catedral, quien ha subrayado "la importancia que tiene este edificio para la ciudad".

