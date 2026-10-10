Los debates del Parlamento regresan al Salón de Plenos de la Cámara tras concluir su restauración

Archivo - Salón de Plenos del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - ALFREDO DE ANCA/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha anunciado este sábado que el Salón de Plenos del Parlamento volverá a acoger las sesiones plenarias de la Cámara autonómica tras la finalización de los trabajos de restauración en su interior.

En una nota, la presidenta ha destacado la recuperación de este espacio como "lugar de debate entre los grupos parlamentarios y el valor patrimonial de la sede de la institución, catalogada como Bien de Interés Cultural".

No obstante, ha señalado que la restauración de las fachadas continuara y, dada su complejidad, se prevé que los trabajos puedan prolongarse hasta abril de 2027. Asimismo, los andamios permanecerán instalados durante la celebración de las sesiones plenarias, aunque las labores en las fachadas se interrumpirán los días de pleno.

En contexto, las obras del Salón de Plenos comenzaron en el mes de marzo, dentro de los trabajos de restauración general de la actual sede del Parlamento de Andalucía.

Durante estos meses, las sesiones plenarias se han celebrado en la Sala Alberto Jiménez-Becerril, adaptada para mantener la actividad de la Cámara. Al respecto, Mestre ha destacado el "gran trabajo realizado por todos los profesionales implicados en esta tarea de restauración" y la labor de los distintos servicios de la institución que han participado en el proceso.

Asimismo, ha agradecido "la plena colaboración y comprensión de todos los diputados y diputadas", que volverán a ocupar sus escaños en el Salón de Plenos. La intervención general en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas comprende la limpieza, consolidación y restauración de los casi 9.000 metros cuadrados de fachadas, así como de los chapiteles, la bóveda del Salón de los Pasos Perdidos y otros elementos exteriores.

RESEÑA HISTÓRICA

El Hospital de las Cinco Llagas es una de las obras más importantes del Renacimiento español. Su construcción, iniciada en 1546 extramuros de la ciudad bajo el patrocinio de la familia Ribera y en la que participaron maestros de la talla de Hernán Ruiz II, autor del cuerpo de campanas de la Giralda y de la Iglesia de la Anunciación, responde a un ambicioso diseño inspirado en modelos europeos como el Hospital Mayor de Milán.

El edificio funcionó ininterrumpidamente como centro asistencial y hospital militar durante más de cuatro siglos hasta su clausura en 1972. Tras ser declarado Monumento Nacional en 1931 y sufrir daños por el terremoto de 1968, el inmueble fue objeto de profundas rehabilitaciones a finales del siglo XX para adaptarse a su actual función como sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas, integrando su antigua iglesia como Salón de Plenos.