Un incendio forestal originado por un camión activa el nivel de emergencia 1 en Cerro Muriano (Córdoba) con desalojos

Incendio forestal en un paraje de Cerro Muriano, en Córdoba, junto a la carretera N-432. - PLAN INFOCA

CÓRDOBA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha informado de la declaración de un incendio forestal este viernes en un paraje de Cerro Muriano, en Córdoba, junto a la carretera N-432, que ha obligado a desalojos preventivos y se ha activado la situación operativa 1 por la evolución del mismo. Trabajan en estos momentos unos cien efectivos.

Según han informado desde el Plan Infoca, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, el punto de inicio, según las primeras pesquisas, es un camión que empezó a arder en la carretera, en una zona de mucha vegetación y que registra rachas de 30 kilómetros por hora, cuando lo normal son entre 15-20 kilómetros por hora. Es un incendio topográfico, que arde ladera arriba.

El Plan Infoca ha movilizado ocho medios aéreos y 60 efectivos por tierra para lograr estabilizar el incendio declarado sobre las 14,39 horas de este viernes, en el paraje de Cerro Muriano.

Según informa el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en concreto están actuando en la zona, además de 70 efectivos por tierra, cinco autobombas, dos aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros y un avión de coordinación. A todo ello se suman un helicóptero ligero y tres semipesados, además de una unidad médica.

Asimismo, por parte del Ayuntamiento de la capital intervienen efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis), a la vez que Policía Local mantiene un despliegue de seguridad y de desvío del tráfico hacia Córdoba por la CO-3408.

Igualmente, se ha abierto el centro cívico de Cerro Muriano para atender a las personas que han sido desalojadas de forma preventiva. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado (PMA).