Declarado un incendio forestal cercano a viviendas en Rute (Córdoba) que activa una decena de medios aéreos

Incendio en Rute (Córdoba) - INFOCA

SEVILLA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

EL Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha declarado este sábado un incendio en el municipio cordobés de Rute, en concreto en una zona cercana a las viviendas de la zona.

Según consta en la página oficial de 'X' del Plan Infoca, consultada por Europa Press, se han activado 70 efectivos por tierra, así como dos helicópteros semipesados y uno pesado.

Además, se encuentran trabajando en la extinción del incendio cuatro aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación, así como una unidad médica.