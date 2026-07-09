Zelenski anuncia la llegada "en los próximos días" de nuevos misiles Patriot tras los acuerdos en Ankara

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este jueves de que "en los próximos días" llegarán nuevos misiles Patriot desde Estados Unidos tras lo pactado en la cumbre de la OTAN que se ha celebrado este semana en Ankara, Turquía, donde Washington ha anunciado que dará la licencia a Kiev para fabricarlos.

"Ha sido es una cumbre productiva para Ucrania. En los próximos días, recibiremos un paquete de Estados Unidos. También hemos alcanzado acuerdos por separado con los europeos", ha destacado Zelenski ante la prensa.

Zelensky ha mencionado también el acuerdo alcanzado con su homólogo estadounidense, Donald Trump, por el cual finalmente van a conceder a Ucrania los derechos de fabricación de los tan ansiados misiles Patriot.

"Ahora es muy importante que nuestros grupos técnicos, todos nuestros representantes de los distintos ministerios, del Poder Ejecutivo, empiecen a trabajar en esto sin pausa, para que recibamos las licencias lo antes posible y comencemos la producción en Ucrania", ha destacado, según recoge Ukrinform.

Uno de los principales momentos de Ucrania en esta cita de la Alianza en la capital turca ha sido la decisión de Donald Trump de conceder estas licencias para que pudieran fabricar este tipo de proyectiles en un momento en el que escasean en el país, que además se enfrenta a una renovada ola de ataques rusos.

"Os vamos a conceder una licencia para fabricar misiles Patriot", le dijo Trump a Zelenski durante encuentro que mantuvieron en los márgenes de esta cumbre y que sirvió para escenificar cierta sintonía entre ambos líderes, después de un largo periodo de tiempo marcado por los desencuentros y los reproches.

Trump elogió las capacidades de las fuerzas ucranianas, así como el "impresionante trabajo" de Zelenski, y confió en que supieran apañárselas por sí solos en la fabricación de estos misiles.

En los últimos tiempos, Zelenski ha venido insistiendo en la necesidad de que Estados Unidos les permita construir sus propios misiles Patriot, en un momento en el que el Ejército ucraniano tiene bastantes dificultades para equipar los sistemas de defensa aérea ante la incapacidad del resto de socios de cubrir sus demandas.