Declarado un incendio forestal en Huétor Santillán (Granada) que cuenta con ocho medios aéreos desplegados

HUÉTOR SANTILLÁN (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado este domingo un incendio forestal activo en Huétor Santillán (Granada).

Así lo ha informado el Infoca a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, en el que destaca la presencia de ocho medios aéreos. En total hay dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un helicóptero de mando y tres semipesados.

Por otro lado, completan el dispositivo dos grupos de bomberos forestales, un Brica, un agente medioambiental, un equipo de mando y cuatro TOP.