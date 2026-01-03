Declarado un incendio en Lanjarón (Granada) en el paraje de La Chaparra

Imagen del incendio en Lanjarón (Granada), compartida en el perfil de la red social X (antes Twitter) del Plan Infoca. - PLAN INFOCA

GRANADA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio que e ha declarado en el mediodía de este sábado, 3 de enero, en el municipio de la parte occidental de la comarca de la Alpujarra granadina de Lanjarón, en concreto, en el paraje de La Chaparra.

Según han detallado fuentes del Plan Infoca en declaraciones a Europa Press, en la zona están trabajando actualmente un grupo de bomberos y una autobomba.

Asimismo, el Plan Infoca ha precisado a esta agencia que, con anterioridad, se encontraban dos grupos de bomberos forestales y un agente de medioambiente, unas dotaciones que se han reducido ante el carácter menor de este suceso, a expensas de estar estabilizado al completo.