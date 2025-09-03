Decretan prisión para el detenido tras la muerte de un hombre apuñalado el domingo por la noche en Granada

GRANADA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número nueve de Granada, en funciones de guardia, ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del joven detenido por los sucesos que derivaron en el fallecimiento posterior de un hombre en Granada capital el pasado domingo por la noche. El detenido apuñaló presuntamente a la víctima, que murió después.

La autopsia preliminar realizada a la víctima ha señalado que la muerte no fue causada por la puñalada sino por otros motivos que aún se tratan de determinar, han detallado las fuentes consultadas en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por Europa Press tras pasar a disposición judicial el detenido por la Policía Nacional este miércoles.

Así las cosas, el detenido, que ha prestado declaración en sede judicial, está investigado por la presunta comisión de un delito de lesiones con arma blanca. El Juzgado de Guardia se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción número seis, que es el que se encontraba de guardia el día que tuvo lugar el suceso.

La muerte se produjo tras un enfrentamiento después de que el posteriormente fallecido al parecer entrara a robar en su vivienda en el distrito Norte de la capital granadina y huyera en un ciclomotor, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por Europa Press, que señalaron que el detenido presentaba cortes en una mano por los que tuvo que recibir asistencia sanitaria tras ser trasladado a un hospital. Ambos tenían antecedentes por asuntos relacionados con el tráfico de drogas.

El servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía informó de que recibió varios avisos sobre las 22,50 horas acerca del asalto a una casa de un hombre con un cuchillo. Desde el centro se activaron a los servicios de 061 y de Policía Nacional y Local.

Se activaba el protocolo judicial en el marco de la investigación abierta tras este supuesto robo con violencia con un fallecido y una persona herida de arma blanca con lesiones leves trasladada al citado centro sanitario.

En un comunicado, la Policía Nacional indicó el pasado lunes que investigaba en principio al detenido, de 26 años, por la presunta comisión de un delito de homicidio de la víctima, de 45 años, y que "falleció en la vía pública mientras conducía un ciclomotor".

Cerca de las 23,00 horas, la víctima habría accedido al interior del domicilio, "del cual salió huyendo para subirse a una motocicleta de la que cayó tras circular unos pocos metros sobre la misma". El joven detenido en relación con estos hechos era "morador de la vivienda en cuestión", han detallado desde este cuerpo de seguridad estatal.