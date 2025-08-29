Decretan prisión para el hombre acusado de matar al dueño de un bar en Almedinilla (Córdoba)

Archivo - Un furgón de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Priego de Córdoba (Córdoba) ha acordado este viernes, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar este pasado miércoles al propietario de un bar en la localidad cordobesa de Almedinilla.

Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), que han detallado que la fase de instrucción de la causa se determinará si los hechos son constitutivos de un delito de homicidio o de un delito de asesinato. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Cabe recordar que los agentes de la Guardia Civil detuvieron el miércoles a un hombre acusado de matar a otro con un arma de fuego en el interior de un bar de Almedinilla, dándose la circunstancia de que ambos tenían una relación de amistad.

A la zona se trasladaron las patrullas de la Benemérita, que detuvieron al varón, al tiempo que los facultativos sanitarios confirmaron confirmado el fallecimiento, tras lo cual se activaó el protocolo judicial y procedió al levantamiento del cadáver.

Por su parte, el Ayuntamiento de Almedinilla acordó declarar tres días de luto oficial por el trágico fallecimiento del dueño de un bar. Así, desde las 9,00 horas del miércoles hasta las 9,00 horas del día 30, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales "en señal de respeto y solidaridad con la familia".

Además, se han suspendido todos los actos festivos durante el tiempo que perdure el luto oficial. En este caso, el Consistorio y la Corporación Municipal han trasladado a su familia y allegados "el más sentido pésame y el apoyo de todo el pueblo en estos difíciles momentos".